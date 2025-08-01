"Національний кешбек": Суми виплат за програмою лишаються рекордними другий місяць поспіль

За червень цього року українці отримали близько 490 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Виплати отримали понад 3,5 млн учасників програми, які накопичили понад 2 грн кешбеку та активували свої картки для виплат у застосунку "Дія".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства,

Як зазначаєтьс, станом на 31 липня 2025 року дані наступні:

близько 3,4 млрд грн – загальна сума виплаченого кешбеку від старту програми у вересні 2024 року;

58,5% від усіх користувачів – віком до 45 років, 23,7% – у віці 45-60 років, 17,8% – 60+;

61% користувачів – жінки, 39% – чоловіки;

у програмі зареєструвалося понад 1800 виробників;

кешбек доступний на близько 400 тис. споживчих товарів українського виробництва.

Як повідомлялося, за травень цього року понад 3,5 млн учасників програми "Національний кешбек" отримали 490 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів, що на 10% більше, ніж у квітні (445 млн грн), і водночас – найбільша сума щомісячних виплат від старту програми у вересні 2024 року.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на Збройні Сили України.

На початку червня Кабінет Міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек".

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що потенціал зростання програми "Національний кешбек" поступово вичерпується, про що свідчить як зменшення середньої виплати коштів на одного учасника програми, так і темпи приєднання до неї виробників.