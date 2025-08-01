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Новини
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В Україні п’ятий тиждень поспіль дешевшає морква. Ціни на неї вже на 10% нижчі за торішні

В Україні п’ятий тиждень поспіль дешевшає морква

В Україні вже п'ятий тиждень поспіль знижуються ціни на моркву. Причиною цього учасники ринку вважають надлишок пропозиції, тоді як попит досить невисокий.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

На сьогодні основні продажі моркви врожаю 2025 року ведуться по 9-16 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

При цьому спостерігається суттєве зниження попиту, тоді як збирання моркви практично у всіх регіонах країни ведеться досить активно. У таких умовах виробники змушені йти на поступки покупцям і надалі знижувати відпускні ціни на наявні партії продукції.

Водночас сьогодні морква в Україні вже надходить у продаж у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці липня 2024 року

Як повідомлялося, в останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем цін у країнах Європейського Союзу, а цього року навіть перевищили рівень країн-сусідів щодо низки товарів. При цьому зростання цін на продукти в Україні за останні роки було значно швидшим, ніж у ЄС.

Також повідомлялося, що минулого тижня в Україні почали дорожчати тепличні огірки.

Автор: 

магазин (299) продукти (809) ціни (3629)


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Топ коментарі
+4
Завдячуючи мудрому керівництву партії )
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01.08.2025 18:25 Відповісти
+4
Тепер як заживемо!!...
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01.08.2025 18:41 Відповісти
+3
Французи розказували: В монастирі - приходить старша сестра (не знаю як їх там називають) і об'являє: - Сьогодні на вечерю морква. Всі монахині -Ооо!!! Вона добавляє: - Терта. Всі розчаровано ааа. (
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01.08.2025 18:33 Відповісти
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Завдячуючи мудрому керівництву партії )
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01.08.2025 18:25 Відповісти
Французи розказували: В монастирі - приходить старша сестра (не знаю як їх там називають) і об'являє: - Сьогодні на вечерю морква. Всі монахині -Ооо!!! Вона добавляє: - Терта. Всі розчаровано ааа. (
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01.08.2025 18:33 Відповісти
Тепер як заживемо!!...
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01.08.2025 18:41 Відповісти
Конічуа. Дякуємо найвеличнішому за дешеву моркву. Тепер заживем.
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01.08.2025 18:50 Відповісти
Найкраща новина з початку війни
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01.08.2025 18:51 Відповісти
Совком тхне.
При тому, що ціни на все виросли мінімум на 50% за рік.
Ну і це головні проблеми країни - морква і лохина.
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01.08.2025 18:59 Відповісти
Плять, а я й не знав. Терміново побіг за морквою.
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01.08.2025 19:03 Відповісти
Я, тоже. На слідуючому тижні на базар. Кг 10 куплю. А ще подешешає, то ще 20 кг.
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01.08.2025 19:17 Відповісти
Потужне досягнення...
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01.08.2025 19:34 Відповісти
Дякуйте Потужному Сонцесяйному!!)))
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01.08.2025 20:15 Відповісти

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