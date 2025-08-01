В Україні п’ятий тиждень поспіль дешевшає морква. Ціни на неї вже на 10% нижчі за торішні
В Україні вже п'ятий тиждень поспіль знижуються ціни на моркву. Причиною цього учасники ринку вважають надлишок пропозиції, тоді як попит досить невисокий.
Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.
На сьогодні основні продажі моркви врожаю 2025 року ведуться по 9-16 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.
При цьому спостерігається суттєве зниження попиту, тоді як збирання моркви практично у всіх регіонах країни ведеться досить активно. У таких умовах виробники змушені йти на поступки покупцям і надалі знижувати відпускні ціни на наявні партії продукції.
Водночас сьогодні морква в Україні вже надходить у продаж у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці липня 2024 року.
Як повідомлялося, в останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем цін у країнах Європейського Союзу, а цього року навіть перевищили рівень країн-сусідів щодо низки товарів. При цьому зростання цін на продукти в Україні за останні роки було значно швидшим, ніж у ЄС.
Також повідомлялося, що минулого тижня в Україні почали дорожчати тепличні огірки.
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При тому, що ціни на все виросли мінімум на 50% за рік.
Ну і це головні проблеми країни - морква і лохина.