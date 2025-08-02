Російські автоперевізники скаржаться на кризу в галузі через українські дрони і демпінг китайців

Російські вантажні автоперевізники скаржаться на кризу в галузі через уповільнення економіки, високі відсоткові ставки за лізинговими кредитами, масові штрафи через збої у системі збору плати за проїзд вантажівок "Платон", а також конкуренцію з боку китайських транспортних компаній.

Вантажний автотранспорт у РФ переживає "ідеальний шторм", пише The Moscow Times із посиланням на кількох учасників ринку.

"На ринку вантажоперевезень у нас "ідеальний шторм": тарифи низькі, регуляторний тиск – високий, демпінг іноземних конкурентів", – розповів керівник однієї з російських транспортних компаній.

За деякими напрямками ставки на перевезення впали за рік на 40%, і зараз багато компаній працюють у збиток, скаржилися нещодавно учасники ринку на закритому засіданні комітету Держдуми з транспортної інфраструктури, розповів ще один співромовник видання.

"Намагаємося вижити, але вже доводиться скорочуватися: з одного боку китайці тиснуть, а з іншого – "глючний" "Платон" та інші штрафи", – описує ситуацію власник федеральної транспортної компанії.

Зокрема, російські перевізники скаржаться на збої у системі збору плати за проїзд вантажівок "Платон": через роботу РЕБ та масові відключення інтернету по всій країні для боротьби з українськими дронами, власники вантажівок масово отримують штрафи за несплату тарифу за проїзд, хоча сплачували його. З 12,5 тис. отриманих до лютого штрафів скасовано через доведену роботу РЕБ лише 800, підстав для скасування решти не знайшлося, повідомляли адміністратори "Платону".

"А як нам довести, що РЕБ працював, військовим запити писати?" – обурюється один із перевізників.

"Ми їх навіть не платимо, бо й грошей немає. Наша галузь взагалі у глибокій кризі. У середині 2024 року думали – це тимчасово, скоро минеться. Чекали, що 20-30% перевізників можуть постраждати, а реалії виявилися такими, що в нас уже половина ринку впала! Дуже великі компанії в Казані взагалі збанкрутували, а у них було по 100 і більше машин", – розповідав власник невеликої транспортної компанії з Татарстану Ільшат Бікбаєв.

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"Ми з початку року через важку ситуацію скоротили 20% парку – кілька десятків автомобілів, і вважаємо, що добре живемо, у багатьох наших колег ситуація гірша: вони на межі закриття", – додає директор оператора вантажоперевезень з Новосибірської області, що працює на маршрутах з Китаєм.

Співробітник іншої великої транспортної компанії зауважує, що російські перевізники також стикаються з конкуренцією з боку китайських компаній. Він пояснює, що китайці можуть демпінгувати, тому що мають дешеву робочу силу, а також не платять штрафів за перевищення допустимої ваги у РФ.

У результаті китайські логістичні компанії все активніше працюють у Росії, і за оцінками російських експертів, незабаром можуть стати основними гравцями у сфері вантажоперевезень на відстані до 2-2,5 тис. км, хоча офіційно виконувати рейси всередині країни їм заборонено.

За даними Росстату, за п'ять місяців прибуток транспортної галузі РФ зменшився на 3% порівняно з січнем-травнем 2024 року (з урахуванням інфляції, падіння значно більше). При цьому проблемні зони швидко розширюються, збитки збиткових автоперевізників зросли на 71% – до 21,4 млрд руб.

Раніше повідомлялось, що кожен п’ятий автосалон в Росії може закритися через падіння попиту на автомобілі.