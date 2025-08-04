Світові ціни на нафту слабко відреагували на збільшення квот ОПЕК+: трейдери чекають "дедлайну" Трампа

В понеділок котирування нафти марки Brent незначно піднялися до $69,78, WTI – до $67,52 за барель, в той час коли обидва контракти в п'ятницю закрилися зі зниженням приблизно на $2 за барель.

Падіння відбулось на тлі вересневого збільшення квоти видобутку ОПЕК+ на 547 тис. бар./день, що фактично повертає організацію до доковідних рівнів видобутку, повідомляє Reuters.

Водночас реальне збільшення, за оцінками Goldman Sachs, може становити близько 1,7 млн бар./день, оскільки окремі члени картелю скоротили видобуток через попереднє перевиробництво.

Попри це, трейдери стежать за ризиком подальших санкцій США проти Ірану й Росії після того, як президент Дональд Трамп пригрозив запровадити високі мита для покупців російської нафти, а два танкери з Urals, призначені для Індії, аже змінили курс. Трамп також заявив, що прагне домогтися укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня.

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ING підраховує, що відмова Індії від російської нафти може прибрати з ринку 1,7 млн бар./день і знівелювати прогнозний профіцит пропозиції у четвертому кварталі 2025 та у 2026 році. При цьому Індія заявляє, що продовжить імпорт попри погрози Трампа.

Водночас на тлі слабших даних щодо зайнятості в США інвестори побоюються, що ширші торговельні мита Трампа можуть уповільнити світову економіку й попит на паливо, однак наразі ці чинники врівноважують одне одного, й котирування коливаються в межах вузького діапазону.

Раніше повідомлялось, що світові ціни на нафту різко зросли після нового ультиматуму Трампа для Путіна.