Світові ціни на нафту слабко відреагували на збільшення квот ОПЕК+: трейдери чекають "дедлайну" Трампа
В понеділок котирування нафти марки Brent незначно піднялися до $69,78, WTI – до $67,52 за барель, в той час коли обидва контракти в п'ятницю закрилися зі зниженням приблизно на $2 за барель.
Падіння відбулось на тлі вересневого збільшення квоти видобутку ОПЕК+ на 547 тис. бар./день, що фактично повертає організацію до доковідних рівнів видобутку, повідомляє Reuters.
Водночас реальне збільшення, за оцінками Goldman Sachs, може становити близько 1,7 млн бар./день, оскільки окремі члени картелю скоротили видобуток через попереднє перевиробництво.
Попри це, трейдери стежать за ризиком подальших санкцій США проти Ірану й Росії після того, як президент Дональд Трамп пригрозив запровадити високі мита для покупців російської нафти, а два танкери з Urals, призначені для Індії, аже змінили курс. Трамп також заявив, що прагне домогтися укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня.
ING підраховує, що відмова Індії від російської нафти може прибрати з ринку 1,7 млн бар./день і знівелювати прогнозний профіцит пропозиції у четвертому кварталі 2025 та у 2026 році. При цьому Індія заявляє, що продовжить імпорт попри погрози Трампа.
Водночас на тлі слабших даних щодо зайнятості в США інвестори побоюються, що ширші торговельні мита Трампа можуть уповільнити світову економіку й попит на паливо, однак наразі ці чинники врівноважують одне одного, й котирування коливаються в межах вузького діапазону.
Раніше повідомлялось, що світові ціни на нафту різко зросли після нового ультиматуму Трампа для Путіна.
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Цигани це не китайці , яким США і дійсно - пох . Індія у економіці і зовнішній політиці орієнтується на США , а не на кацапію , попри те що купляє у кацапів багато сировини .
Якби Трамп наполіг , цигани б не викаблучувались зараз .