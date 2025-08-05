"Укрзалізниця" вперше в історії доставила нафтопродукти з Німеччини у власних вагонах

Вперше в історії "Укрзалізниця" організувала перевезення нафтопродуктів із Німеччини до України у власних вагонах. Для цього були використані спеціалізовані цистерни типу ZACNS, призначені для європейської колії стандарту 1435 мм.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Увесь маршрут від Гамбурга до українського кордону забезпечила UZ Cargo Poland Sp. z o.o. – дочірня компанія "Укрзалізниці", яка виступає офіційним оператором перевезень на території Європейського Союзу.

"Наразі "Укрзалізниці" вдалося переконати ключових гравців паливного ринку скористатися залізничними послугами та нашою логістикою end-to-end за участі дочірньої компанії UZ Cargo Poland. Уже здійснюються регулярні залізничні перевезення з Польщі, Литви, Румунії, Угорщини, Словаччини, Італії та тепер – і з Німеччини", – сказано в повідомленні.

Завдяки цим послугам за пів року вдалося наростити обсяги імпорту на 5,4% – до 5,3 млн тонн.

Водночас загальна динаміка вантажоперевезень залишається негативною: за перше півріччя 2025 року перевезено 79,6 млн тонн вантажів, що на 11,8% менше, ніж торік.

Як повідомлялося, в червні "Укрзалізниця" скасувала заборону на перевезення вантажів у вагонах, приписаних до іноземних залізниць.

До того "Укрзалізниця" переглянула середньодобову швидкість руху власного вантажного рухомого складу, що дозволить зробити використання вагонів компанії значно вигіднішим для клієнтів. Таким чином, перевізники витрачатимуть менше діб на перевезення, а отже й менше сплачуватимуть за користування вагонами.