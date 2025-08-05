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Новини
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Нацбанк випустив нову пам’ятну монету, присвячену традиційному гончарному мистецтву. ФОТО

НБУ випустив нову пам’ятну монету, присвячену традиційному гончарному мистецтву

Національний банк України вводить у обіг нову пам'ятну монету "Опішнянська кераміка", присвячену традиційному гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині і бере свій початок ще з XVII століття.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Опішнянська кераміка стала знаковим явищем національної культури – як у мистецькому, так і в етнографічному вимірах. У 2012 році вона була внесена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, що засвідчує її значущість як складової культурної ідентичності", – сказано в повідомленні.

На аверсі монети в центрі зображено зооморфну скульптуру "Лев" авторства Василя Омеляненка, відомого українського гончара з Опішні. Обабіч скульптури розміщено фрагменти характерного наліпного декору зооморфної скульптури.

На реверсі представлена стилізована композиція, сформована з елементів традиційного орнаментального декору опішнянських глиняних виробів, зокрема тарелей. У верхній частині монети – напис "Опішнянська кераміка".

Монета має номінал 5 гривень, вона виготовлена з нейзильберу. Тираж – до 75 тис. штук (у сувенірному пакованні).

Із 6 серпня 2025 року пам'ятну монету "Опішнянська кераміка" можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а згодом – і у банків-дистриб'юторів.

НБУ випустив нову пам'ятну монету, присвячену традиційному гончарному мистецтву
НБУ випустив нову пам'ятну монету, присвячену традиційному гончарному мистецтву
НБУ випустив нову пам'ятну монету, присвячену традиційному гончарному мистецтву

Як повідомлялося, Національний банк України 4 липня – у День Національної поліції України – ввів в обіг нову обігову пам'ятну монету "Національна поліція України".

27 червня Національний банк увів у обіг пам'ятну монету, присвячену 20-річчю запровадження в Україні адміністративного судочинства.

До того Національний банк випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. САУ "Богдана".

Автор: 

монети (187) НБУ (9485) Полтавська область (130)


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цікаво, витрати на розробку дизайну та карбування покривається за рахунок продажу таких монет?
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05.08.2025 21:21 Відповісти

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