Нацбанк випустив нову пам’ятну монету, присвячену традиційному гончарному мистецтву. ФОТО

Національний банк України вводить у обіг нову пам'ятну монету "Опішнянська кераміка", присвячену традиційному гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині і бере свій початок ще з XVII століття.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Опішнянська кераміка стала знаковим явищем національної культури – як у мистецькому, так і в етнографічному вимірах. У 2012 році вона була внесена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, що засвідчує її значущість як складової культурної ідентичності", – сказано в повідомленні.

На аверсі монети в центрі зображено зооморфну скульптуру "Лев" авторства Василя Омеляненка, відомого українського гончара з Опішні. Обабіч скульптури розміщено фрагменти характерного наліпного декору зооморфної скульптури.

На реверсі представлена стилізована композиція, сформована з елементів традиційного орнаментального декору опішнянських глиняних виробів, зокрема тарелей. У верхній частині монети – напис "Опішнянська кераміка".

Монета має номінал 5 гривень, вона виготовлена з нейзильберу. Тираж – до 75 тис. штук (у сувенірному пакованні).

Із 6 серпня 2025 року пам'ятну монету "Опішнянська кераміка" можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а згодом – і у банків-дистриб'юторів.







Як повідомлялося, Національний банк України 4 липня – у День Національної поліції України – ввів в обіг нову обігову пам'ятну монету "Національна поліція України".

27 червня Національний банк увів у обіг пам'ятну монету, присвячену 20-річчю запровадження в Україні адміністративного судочинства.

До того Національний банк випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. САУ "Богдана".