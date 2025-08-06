Санкції працюють: Ефіопія відмовилася надавати в оренду Росії свої пасажирські літаки

Спроба російської делегації домовитися в Аддис-Абебі про лізинг пасажирських лайнерів для внутрішніх перевезень завершилася безрезультатно.

Управління цивільної авіації Ефіопії наголосило, що не уповноважене примушувати національного перевізника до угоди, а гендиректор Ethiopian Airlines Месфін Тасев заявив, що переговорів по суті не було й контракт не укладався, повідомляє The Moscow Times із посиланням на місцеве видання Addis Insight.

"Росія знаходиться під санкціями США, а Ethiopian Airlines має сильні операційні та комерційні зв’язки зі Сполученими Штатами. Ми працюємо у відповідності з міжнародним регулюванням і законодавством США і не готові брати на себе ризик порушення цих законів", – сказав Тасев.

Він додав, що Ethiopian Airlines сама шукає додаткові літаки, щоб задовольнити зростаючий попит на пасажирські та вантажні авіаперевезення.

За даними Управління цивільної авіації Ефіопії (ECAA), переговори з Ефіопією про можливість "мокрого лізингу літаків" – оренди авіалайнерів разом з екіпажами для внутрішньоросійських перевезень – наприкінці липня провів торговий представник РФ в Ефіопії Ярослав Тарасюк.

Торік з аналогічними проханнями російські чиновники зверталися до влади Казахстану, Киргизстану, Кувейту і Катару, однак про конкретні домовленості нічого не повідомлялося.

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Як повідомлялося, російські цивільні літаки, випуск яких влада РФ обіцяла поставити на потік після заборони продавати до Росії лайнери Boeing і Airbus, досі не вийшли в серійне виробництво, але встигли різко подорожчати. Так, за два роки російські літаки стали дорожчими на 45-70%.

Тому на початку 2025 року російський уряд ухвалив рішення зменшити план виробництва власних літаків в 1,5 раза. Якщо спочатку очікувалося, що до 2030 року не менше 80% лайнерів у парку перевізників стануть російськими, то тепер ціль знижена до 50%. Причому початок масштабного авіавиробництва було відкладено на 2027-2028 роки, а вихід авіапрому на повну потужність – перенесено на 2030 рік.

У квітні цього року Державна дума РФ схвалила в другому та третьому читаннях закон, який розширює можливості "мокрого" лізингу для російських авіаперевізників. Так, російські авіакомпанії тепер зможуть орендувати повітряні судна разом із екіпажем у іноземних операторів для виконання міжнародних рейсів.

До того глава держкорпорації "Ростех" Сергєй Чемезов попередив, що найближчими роками російським авіакомпаніям доведеться списати не менше 200 іноземних літаків, що залишилися в парку. Через санкції вони виявилися відрізані від офіційного сервісу та поставок оригінальних запчастин.

Про масштаби проблеми свідчать і дані Росавіації: російські авіакомпанії вже втратили 58 іноземних літаків через відсутність доступу до обслуговування та комплектуючих. Загалом під загрозою перебувають до 30% існуючого флоту західних лайнерів у Росії – приблизно 700 літаків Boeing та Airbus, які сьогодні забезпечують 90% пасажирських авіаперевезень усередині РФ.