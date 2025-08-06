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"Укрпошта" попередила про шахрайські розсилки нібито від імені компанії

"Укрпошта" попередила про шахрайські розсилки нібито від імені компанії.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".

"Ми – "Укрпошта", і єдиний наш офіційний сайт – ukrposhta.ua. Назва "Пошта України" у повідомленнях із "незнайомих" номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство", – сказано в повідомленні.

У компанії попередили, що, отримавши подібне, не треба натискати й переходити а посиланнями. Також не треба вводити свої дані та передавати їх стороннім особам.

"Укрпошта" попередила про шахрайські розсилки нібито від імені компанії

Як повідомлялося, раніше "Укрпошта" оновила умови приймання відправлень із післяплатою для фізичних осіб. Зокрема, з 1 липня були запроваджені нові ліміти на грошові операції у відділеннях.

Також у липні "Укрпошта" запровадила нові пільги для жителів сільської місцевості.

Автор: 

шахрайство (329) Укрпошта (805)


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