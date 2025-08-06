"Укрпошта" попередила про шахрайські розсилки нібито від імені компанії.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".

"Ми – "Укрпошта", і єдиний наш офіційний сайт – ukrposhta.ua. Назва "Пошта України" у повідомленнях із "незнайомих" номерів і будь-які зайві тире, крапки й літери в лінкові говорять про шахрайство", – сказано в повідомленні.

У компанії попередили, що, отримавши подібне, не треба натискати й переходити а посиланнями. Також не треба вводити свої дані та передавати їх стороннім особам.

Як повідомлялося, раніше "Укрпошта" оновила умови приймання відправлень із післяплатою для фізичних осіб. Зокрема, з 1 липня були запроваджені нові ліміти на грошові операції у відділеннях.

Також у липні "Укрпошта" запровадила нові пільги для жителів сільської місцевості.