Криза посилюється: Найбільший у Росії виробник цементу перейшов на скорочений робочий тиждень

Компанія "Цемрос" – найбільший російський виробник цементу – з 1 жовтня 2025 року переводить співробітників керуючої компанії та заводів на чотириденний робочий тиждень.

Про це пише The Moscow Times.

Причина такого заходу – скорочення споживання цементу та зростання частки імпорту на російському ринку.

Рішення про тимчасовий перехід на чотириденку є "вимушеним, але виваженим заходом", заявили в "Цемросі", який є власником 18 заводів та кар'єрів із видобутку нерудних матеріалів.

На підприємстві зазначили, що це необхідно для "довготривалого збереження стійкості та соціального балансу на період нестабільності" і за відновлення попиту на продукцію в країні компанія повернеться до штатного режиму роботи.

На початку липня "Цемрос" також оголошував про тимчасове призупинення роботи Бєлгородського цементного заводу через погіршення ринкової кон'юнктури, падіння рентабельності виробництва та підвищення частки імпортного цементу на будівельному ринку Росії. У компанії посилалися також на скорочення обсягів закупівель цементу девелоперами через високу ставку Центробанку РФ, згортання безадресної пільгової іпотеки та уповільнення будівельних проєктів.

Як повідомлялося, раніше Лікінський автобусний завод (ЛіАЗ) у Росії з липня перейшов на чотириденний робочий тиждень унаслідок різкого падіння попиту на автобуси.

Перед тим стало відомо, що найбільший російський виробник вантажного транспорту "КамАЗ" із 1 серпня переводить частину підрозділів на чотириденний робочий графік. Компанія пояснює крок "критичним обвалом" ринку техніки вантажопідйомністю понад 14 тонн, де за підсумками першого півріччя продажі просіли майже на 60%.

До того перехід на чотириденку щонайменше до кінця серпня підтвердив ГАЗ, скаржачись на падіння продажів на 40% у середньотоннажному сегменті авторинку та 60% падіння попиту на автобуси.

22 липня про аналогічне рішення повідомив "АвтоВАЗ", який прогнозує зниження російського ринку легкових авто на 25% – до 1,1 млн штук.

Окрм того, найбільший російський виробник автобусів малого та середнього класу – Павлівський автобусний завод (ПАЗ) – призупинив випуск продукції щонайменше до 4 серпня через різке скорочення продажів.