Постачальник неякісних консервів для ЗСУ повернувся на тендери Міноборони і отримав замовлень на 3,3 мільярда

Постачальник неякісних консервів для ЗСУ повернувся на тендери Міноборони

Компанія "Трейд граніт інвест" через суд скасувала заборону на участь у тендерах Міноборони, запроваджену через постачання неякісних консервів для ЗСУ, і одразу стала одним з найбільших підрядників "Державного оператора тилу" (ДОТ).

Загалом компанія знову отримали підряди на харчування військових у другому півріччі 2025 року загальною вартістю 3,3 млрд грн, пише видання NGL.media.

У жовтні 2024 року ДОТ вніс компанію "Трейд Граніт Інвест" до "чорного списку" через постачання неякісних консервів під час виконання контракту на харчі для військових на Донецькому напрямку. Через це угоду з "Трейд Граніт Інвест" вартістю понад 2 млрд грн розірвали, а компанії заборонили брати участь у тендерах ДОТ на рік.

Проте вже за пів року ТОВ "Трейд граніт інвест" клопотало про зняття заборони на участь у торгах. Для цього компанія сплатила понад 1,4 млн грн штрафу, тому ДОТ скасував термін санкції достроково.

Це дозволило їй повернутися на тендери "Державного оператора тилу" і отримати три підряди на харчування військових у другому півріччі 2025 року загальною вартістю 3,3 млрд грн.

При чому дві з трьох угод компанія отримала завдяки судовим рішенням.

Один з лотів компанія отримала без проблем, запропонувавши найнижчу ціну з-поміж 11 учасників – 1,18 млрд грн. Угода з ДОТ була підписана 4 червня.

Ще два підряди "Трейд граніт інвест" отримав після того, як суди скасували рішення про визнання переможцями цих тендерів інших компаній, пропозиції яких були вигіднішими для держбюджету. 

У підсумку компанія стала одним з найбільших підрядників ДОТ на постачання харчів для ЗСУ на другу половину 2025 року.

Переможці торгів на постачання продуктів ЗСУ на друге півріччя 2025 року:

дот

Читайте також: Продукти для ЗСУ: Дві третини твердих сирів виявилися фальсифікатом

Як повідомлялося, столичне ТОВ "Трейд граніт інвест" належить Юлії Павліченко. Компанія входить в корпоративну групу "Прайм МІТ Трейд". У ній, крім Павліченко, ключовими особами є Саша та Тимур Тамоян. Раніше Павліченко мала частку і керувала ТОВ "Українська локомотивна компанія" з групи родини Адамовських.

У жовтні 2024 року ДОТ заборонив "Трейд Граніт Інвесту" участь у торгах на рік, через постачання продукції з недійсними документами, але суд став на бік компанії, що дозволило їй знову брати участь у торгах.

Топ коментарі
+8
Гарна система «прозоро» і боротьба НАБУ і САП з топ корупцією дає свої чудові плоди.
Реформи це круто!
Ще кілька сотен таких реформ і Гондурас нам буде здаватися безпечної, соціально орієнтованою країною.
показати весь коментар
07.08.2025 12:07 Відповісти
+5
Є скарги військових. То може вже суддів й відповідальних за тендер пересаджати..або нехай жеруть консерви.
показати весь коментар
07.08.2025 11:56 Відповісти
+3
Як завжди, дивна арифметика - неякісна продукція на мільярди, а штраф з відновленням дозволу - лише мільйон! Відразу слід було б цікавитися суддями, але ж це каста недоторканих...
показати весь коментар
07.08.2025 12:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є скарги військових. То може вже суддів й відповідальних за тендер пересаджати..або нехай жеруть консерви.
показати весь коментар
07.08.2025 11:56 Відповісти
Гарна система «прозоро» і боротьба НАБУ і САП з топ корупцією дає свої чудові плоди.
Реформи це круто!
Ще кілька сотен таких реформ і Гондурас нам буде здаватися безпечної, соціально орієнтованою країною.
показати весь коментар
07.08.2025 12:07 Відповісти
"То може вже суддів й відповідальних за тендер пересаджати"

Треба. А хто буде саджати? Самі себе?
показати весь коментар
07.08.2025 12:10 Відповісти
Такн собі питання
показати весь коментар
07.08.2025 12:58 Відповісти
Треба заборонити скаржитися , і все.
показати весь коментар
07.08.2025 12:16 Відповісти
а краще зробити судовий збір таким , щоб пів України скидались по 100 грн
показати весь коментар
07.08.2025 12:24 Відповісти
І жити.
показати весь коментар
07.08.2025 13:00 Відповісти
До війни підключився внутрішній ворог? Буде отруювати бійців харчами?
показати весь коментар
07.08.2025 12:13 Відповісти
Он давно подключен, жОПа старается аж жилы вздулись.
показати весь коментар
07.08.2025 13:23 Відповісти
Як завжди, дивна арифметика - неякісна продукція на мільярди, а штраф з відновленням дозволу - лише мільйон! Відразу слід було б цікавитися суддями, але ж це каста недоторканих...
показати весь коментар
07.08.2025 12:19 Відповісти
Цікаві прізвища власників фірм постачальників бракованих консерв по завищених цінах для Збройних Сил України на мільярди гривень - родина Адамовських, Саша Тамоян, Тимур Тамоян.
Зеленські Суди швиденько вирішили - Шмигаль швиденько виконав - і віддав мільярди гривень.
В результаті:
- Українські воїни мають їсти браковану хірню, замість м'яса.
- банда Єрмака-Зеленського-Шмигаля знову грабанула Українців на мільярди.
Війна йде за запланованим сценарієм - москальські окупанти вбивають Українців - а кошерна банда Зеленського грабує Українців.
показати весь коментар
07.08.2025 12:24 Відповісти
там все проплачено
показати весь коментар
07.08.2025 12:26 Відповісти
Український суд - самий справедливий суд у світі. Компанія на 3,3 млд. продовжить поставляти неякісні консерви, та ще й урізноманітнить перелік гнилою продукції.
показати весь коментар
07.08.2025 12:26 Відповісти
вода "Прозора", це теж не фонтан, масово розлад травлення у особового складу, що за гандон робе на нії гроші?
показати весь коментар
07.08.2025 12:29 Відповісти
Без ОПи не обійшлося... якийсь міндіч сьоїть за фірмою...
показати весь коментар
07.08.2025 12:32 Відповісти
А других сырку и не нужно.
показати весь коментар
07.08.2025 12:47 Відповісти
Для таких мутних компаній війна золоте дно, можна клепати брак і неякісну їжу в потім сказати що "війна спише"
показати весь коментар
07.08.2025 12:51 Відповісти
Огидні зелені трупні хробаки на тілі України!
показати весь коментар
07.08.2025 12:54 Відповісти

