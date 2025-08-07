Постачальник неякісних консервів для ЗСУ повернувся на тендери Міноборони і отримав замовлень на 3,3 мільярда

Компанія "Трейд граніт інвест" через суд скасувала заборону на участь у тендерах Міноборони, запроваджену через постачання неякісних консервів для ЗСУ, і одразу стала одним з найбільших підрядників "Державного оператора тилу" (ДОТ).

Загалом компанія знову отримали підряди на харчування військових у другому півріччі 2025 року загальною вартістю 3,3 млрд грн, пише видання NGL.media.

У жовтні 2024 року ДОТ вніс компанію "Трейд Граніт Інвест" до "чорного списку" через постачання неякісних консервів під час виконання контракту на харчі для військових на Донецькому напрямку. Через це угоду з "Трейд Граніт Інвест" вартістю понад 2 млрд грн розірвали, а компанії заборонили брати участь у тендерах ДОТ на рік.

Проте вже за пів року ТОВ "Трейд граніт інвест" клопотало про зняття заборони на участь у торгах. Для цього компанія сплатила понад 1,4 млн грн штрафу, тому ДОТ скасував термін санкції достроково.

Це дозволило їй повернутися на тендери "Державного оператора тилу" і отримати три підряди на харчування військових у другому півріччі 2025 року загальною вартістю 3,3 млрд грн.

При чому дві з трьох угод компанія отримала завдяки судовим рішенням.

Один з лотів компанія отримала без проблем, запропонувавши найнижчу ціну з-поміж 11 учасників – 1,18 млрд грн. Угода з ДОТ була підписана 4 червня.

Ще два підряди "Трейд граніт інвест" отримав після того, як суди скасували рішення про визнання переможцями цих тендерів інших компаній, пропозиції яких були вигіднішими для держбюджету.

У підсумку компанія стала одним з найбільших підрядників ДОТ на постачання харчів для ЗСУ на другу половину 2025 року.

Переможці торгів на постачання продуктів ЗСУ на друге півріччя 2025 року:

Як повідомлялося, столичне ТОВ "Трейд граніт інвест" належить Юлії Павліченко. Компанія входить в корпоративну групу "Прайм МІТ Трейд". У ній, крім Павліченко, ключовими особами є Саша та Тимур Тамоян. Раніше Павліченко мала частку і керувала ТОВ "Українська локомотивна компанія" з групи родини Адамовських.

У жовтні 2024 року ДОТ заборонив "Трейд Граніт Інвесту" участь у торгах на рік, через постачання продукції з недійсними документами, але суд став на бік компанії, що дозволило їй знову брати участь у торгах.