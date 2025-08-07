Пасажиропотік через пункти пропуску на кордоні з Польщею з початку літа зріс на 40%

Пасажиропотік через пункти пропуску Львівської області на кордоні з Польщею з почаком літнього сезону зріс на 40%, а у вихідні дні – ще на 16% порівняно з буднями.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

"Одним із найбільш завантажених залишається пункт пропуску "Шегині" через ремонтні роботи з українського боку", – зазначили в Держприкордонслужбі.

На цьому пункті пропуску станом на 17:30 7 серпня була черга зі 150 автомобілів.

В інших пунктах пропуску кількість авто складає від 10 до 100. Пункти пропуску "Смільниця" та "Рава-Руська" працюють без затримок.

"Щоб пришвидшити оформлення громадян, прикордонники посилили роботу: у пікові години збільшено кількість нарядів, розгорнуто додаткові автоматизовані робочі місця. Також регулярно проводяться зустрічі з польськими колегами для спільного пошуку рішень, які допоможуть прискорити пропуск через кордон", – додали в Держприкордонслужбі.

Як повідомлялося, пасажиропотік через український кордон за тиждень із 19 по 25 липня став рекордним за час повномасштабної війни.

Як повідомлялося, у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією тимчасово, з 7 липня до 3 вересня, призупиняють оформлення транспортних засобів із понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00.

Наприкінці травня Державна митна служба повідомила, що через виконання будівельних робіт у пункті пропуску "Шегині – Медика" на кордоні з Польщею з 30 травня 2025 року буде зменшено кількість смуг руху для вантажного транспорту в обох напрямках.