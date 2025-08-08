Загроза зупинки підприємств та масових звільнень: ФРУ закликала уряд не допустити підвищення тарифів на електроенергію

Наслідком запланованого на 1 вересня 2025 року підвищення тарифів на розподіл електричної енергії може стати зупинка промислових підприємств, скорочення працівників, а також зниження податкових надходжень в умовах дефіцитного бюджету.

Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців України до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Міністерства енергетики та Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, передає Інтерфакс-Україна.

"У разі пропонованого зростання тарифів витрати українських підприємств зростуть більш ніж на 15 млрд грн. Такий додатковий фінансовий тягар на бізнес під час війни може призвести до негативних наслідків для національної економіки", – йдеться у документі.

У Федерації роботодавців нагадали, що через російську агресію нищиться інфраструктура, логістичні вузли, обладнання та цілі виробничі комплекси українських підприємств. У таких складних умовах стабільність роботи промисловості надважлива в контексті поточного забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань, допомоги населенню та подальших планів з відновлення руйнувань, які зазнала держава.

"На тлі війни та зростання вартості електричної енергії подальше зростання тарифів на розподіл електричної енергії матиме негативний вплив на відновлення та розвиток української економіки", – наголошується у зверненні.

ФРУ зауважує, що наразі вартість електроенергії в Україні є однією з найвищих в Європі. Також Федерація роботодавців звертає увагу на відсутність детальних розрахунків та обґрунтувань від операторів систем розподілу (ОСР) електроенергії та відсутність відкритих обговорень/публічних консультацій питань щодо необхідності встановлення тарифів. Це значно ускладнює аналіз структури витрат на розподіл електроенергії та оцінку потенційних наслідків для промислових споживачів.

Зважаючи на ці аргументи, Федерація роботодавців України просить зберегти рівень тарифів на послуги з розподілу електроенергії чинному рівні.

Як повідомлялося, 28 липня на офіційному сайті НКРЕКП було оприлюднено проєкти постанов щодо змін тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, тобто тарифи так званих "обленерго". Зростання тарифів заплановане залежно від кожного окремого ОСР у межах 0,56-24,88% для споживачів та операторів установок зберігання енергії для першого класу напруги та 1,19-47,01% – для другого класу напруги.

Раніше НКРЕКП в 1,6 раза підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у період з 17:00 до 23:00. У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишили на чинному рівні.