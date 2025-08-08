"Укрзалізниця" має отримувати компенсацію за пасажирські перевезення з держбюджету, – ЦТС

У державному бюджеті потрібно передбачити кошти для компенсації збитків "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень. Це економічно обґрунтоване рішення, яке допоможе компанії краще й прозоріше надавати послуги, а державі – контролювати виконання цих послуг.

Про це директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив у коментарі РБК-Україна.

"Одне з зобов’язань, яке Україна брала на себе під час інтеграції до Європейського Союзу, – це анбандлінг, тобто розділення "Укрзалізниці" по видам діяльності. І до цього будь-яке кроссубсидування, тобто перекриття доходів одного сегменту за рахунок іншого в компанії, є абсолютно неприйнятним", – нагадав експерт.

Він зауважив, що вже є певні позитивні кроки на цьому шляху, коли Кабмін своїм рішенням виділяє суми на компенсацію збитків від пасажирських перевезень, але це лише частина від потрібної суми.

За його словами, наразі обговорюються різні варіанти джерел покриття таких збитків.

"Але це той крок, який потрібно робити – для того щоб поступово виходити на європейську модель, коли держава виступає замовником пасажирських перевезень і таким чином має можливість контролювати і їхній обсяг, і їхню якість. А залізниця в свою чергу має можливість перекривати різницю у вартості за рахунок якраз прямих бюджетних програм. Це набагато більш прозоро. Адже бізнес у складному положенні, і він не може перекривати за власний кошт", – переконаний Вовк.

Він також висловив впевненість, що за такого підходу виграє і сама "Укрзалізниця", і пасажири, і економіка України в цілому.

"Сама Укрзалізниця матиме мотивацію для оптимізації своїх перевезень і пошуку найбільш прибуткових маршрутів і роботи на тих маршрутах. Тому що у нас зараз парадоксальна ситуація – коли, з одного боку, ми маємо величезні збитки "Укрзалізниці", з іншого боку – неможливо дістати квитки за декілька тижнів", – вказав Вовк.

Він зауважив, що дефіцит квитків спостерігається як на зовнішніх напрямках, таких як Польща та країни Східної Європи, так і на внутрішніх, таких як Карпати або Одеса.

"Тому, безумовно, від цього рішення буде вигравати сама "Укрзалізниця", буде вигравати економіка в цілому", – додав Вовк.

Зокрема, у 2024 році "Укрзалізниця" отримала 20,39 млрд грн операційного прибутку від вантажних перевезень. Більша частина цих коштів була спрямована на покриття збитків від пасажирських перевезень у межах механізму крос-субсидування.

Бізнес-спільнота неодноразово критикувала цю практику як економічно необґрунтовану та таку, що суперечить європейському законодавству. Зокрема, Європейська бізнес асоціація звернулися до уряду з проханням врахувати компенсації "Укрзалізниці" у проєкті державного бюджету на 2026 рік.