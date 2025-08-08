Банкрутство "Аеросвіту": Арбітраж закрив справу за позовом Коломойського до України на $700 мільйонів

Міжнародний арбітраж під егідою ICSID остаточно припинив провадження у справі Gilward Investments B.V. проти України.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Причина – позивач, кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Коломойський і Георгій Гуртовий, попри неодноразові попередження не сплатив обов’язковий арбітражний збір на суму $150 тис. Провадження спершу зупинили у січні 2025 року, а згодом закрили повністю.

Позов був поданий ще у 2015 році та стосувався вимог приблизно на $700 млн і базувався на звинуваченнях у нібито протиправних діях держави, що начебто призвели до банкрутства "Аеросвіту".

Україна доводила, що крах перевізника спричинили внутрішня фінансова неспроможність, неефективне управління та дії пов’язаних із позивачем осіб. У 2017-му трибунал розділив справу на дві фази – юрисдикційну та розгляд "по суті".

Читайте також: "Приватбанк" виграв суд проти Коломойського та Боголюбова у Лондоні на понад $2 мільярди (оновлено)

У 2022-му провадження призупинили через повномасштабне вторгнення, у 2023-му – поновили. Упродовж 2024 року позивач не розкрив частину документів, на яких наполягала Україна, а встановлений дедлайн зі сплати збору –12 листопада 2024 року – проігнорував.

Мін’юст заявив, що рішення ставить крапку у спробі перекласти на державу наслідки банкрутства приватної компанії.

Раніше повідомлялось, що "Ощадбанк" готує новий арбітраж проти Росії через втрати на тимчасово окупованих територіях.