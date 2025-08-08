Росіяни повертаються до "есемесок": Через масові відключення інтернету трафік SMS-повідомлень у РФ зріс вперше за 12 років

Російські громадяни та компанії стали частіше користуватися SMS-повідомленнями через регулярні відключення мобільного інтернету. Порівняно з початком поточного року трафік повідомлень, оправлених за допомогою "напівзабутої" технології, збільшився в червні-липні на 12-15%, коли кількість інтернет-шатдаунів у РФ досягла піку.

Про це розповіли представники російських операторів зв'язку, передає The Moscow Times.

Зокрема, йдеться і про особисте листування, і про сервісні повідомлення (коди авторизації, дані про платежі та доставку товарів).

Зростання SMS-трафіку в Росії спостерігається вперше з 2013 року. Ключова причина – відключення мобільного інтернету та непрацюючі через це push-сповіщення.

Таким чином, за словами експертів на ринку, 2025 рік – це перший період за останні 10 років, коли SMS-повідомлення знову стали актуальними (за цей час трафік цього виду комунікації впав більш ніж у вісім разів).

Раніше стало відомо, що на тлі постійних відключень інтернету по всій Росії сервіс із оренди електросамокатів Whoosh оголосив про запуск функції управління поїздкою через смс-повідомлення, а не через інтернет.

Перед тим у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

До того стало відомо, що на території Росії заблокували популярний сервіс вимірювання швидкості інтернету Speedtest, розроблений американською компанією Ookla.

Рішення заблокувати сервіс російська влада ухвалила на тлі хвилі відключень інтернету, які охопили майже всю Росію.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".