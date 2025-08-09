У дитсадках бракує вихователів: не заповнені тисячі вакансій, молодь не йде працювати через низькі зарплати

Під час війни в Україні критично посилилась проблема дефіциту вихователів в дитсадках. Наразі відкрито близько 5 тис. вакансій на поточні 100 тис. вихователів у системі.

Про це заступниця міністра освіти Анастасія Коновалова повідомила в інтерв’ю "РБК-Україна".

Вона відзначила, що офіційна статистика занижує масштаб проблеми, оскільки чимало вихователів працюють на дві ставки та проводять у групі по 10 годин, тож формально місця вважаються заповненими, проте "це дуже важко, такого не має бути".

Фактично кадрове ядро перевантажене, а досвідчені педагоги – передпенсійного віку. Найближчими роками частина з них завершить роботу, коли молодь не поспішає обирати професію через низький рівень оплати, розповіла заступниця міністра.

За даними МОН, середня зарплата вихователя наразі становить близько 12 тис. грн, при цьому значна частина отримує "мінімалку".

"Можна скільки завгодно давати грамоти, робити конкурси, підвищувати престижність. Але коли зарплата мінімальна, ні про яку престижність ми не можемо говорити", – підкреслює Коновалова.

Уряд на наступний рік анонсував додаткову підтримку дошкільної освіти через програму "єЯсла" Мінсоцполітики та ініціативи з підтримки сімей, що потенційно може збільшити фінансування сектора приблизно на 30% і дати ресурс для зростання зарплат.

"Ця політика – точно в пріоритеті держави", – запевнила вона.

Раніше повідомлялось, що Кабмін виділив 270 мільйонів на доплати вчителям під час літніх канікул.