В Україні стає популярнішою процедура неплатоспроможності фізосіб: щодня банкрутує троє українців

В Україні набирає обертів процедура неплатоспроможності фізосіб. За даними Верховного Суду, у січні-червні 2025 року відкрито 577 справ про банкрутство громадян, що третину більше, ніж за той самий період 2024 року.

За останні п’ять років запущено всього 2 948 таких процедур, проте найбільше було зафіксовано торік – 926 справ. У середньому цього року щодня відкриваються близько трьох нових справ, свідчать підрахунки сервісу "Опендатабот".

Серед заявників 52% – чоловіки, 48% – жінки, цей розподіл майже незмінний з 2021 року.

Найбільше справ про банкрутство у 2025 році відкрили в Києві — 128. На другому місці Київська область з 83 справами, на третьому – Львів, де подано 73 заяви.

Читайте також: Частка непрацюючих кредитів у банках України скоротилася до рівня початку великої війни

Процедура поступово стає передбачуванішою – формуються підходи судів та практика взаємодії учасників, зазначає адвокат і арбітражний керуючий Денис Лихопьок.

Водночас, за його словами, банкрутство не є "легким списанням" боргів, оскільки наслідки для позичальника залишатимуться не один рік, коли кредитори стають все більш вимогливішими до умов реструктуризації.

Серед прогалин він називає податкові наслідки після списання та стикування з виконавчими провадженнями й пов’язаними судовими справами, які нерідко лишаються поза межами кейсу про неплатоспроможність.

Раніше розповідалось про те, як фізичній особі оголосити банкрутство і списати борги? Роз’яснення Мін’юсту.