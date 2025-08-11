БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні стає популярнішою процедура неплатоспроможності фізосіб: щодня банкрутує троє українців

банкрутство

В Україні набирає обертів процедура неплатоспроможності фізосіб. За даними Верховного Суду, у січні-червні 2025 року відкрито 577 справ про банкрутство громадян, що третину більше, ніж за той самий період 2024 року.

За останні п’ять років запущено всього 2 948 таких процедур, проте найбільше було зафіксовано торік – 926 справ. У середньому цього року щодня відкриваються близько трьох нових справ, свідчать підрахунки сервісу "Опендатабот".

Серед заявників 52% – чоловіки, 48% – жінки, цей розподіл майже незмінний з 2021 року.

Найбільше справ про банкрутство у 2025 році відкрили в Києві — 128. На другому місці Київська область з 83 справами, на третьому – Львів, де подано 73 заяви.

банкрутство фізосіб в Україні

Процедура поступово стає передбачуванішою – формуються підходи судів та практика взаємодії учасників, зазначає адвокат і арбітражний керуючий Денис Лихопьок.

Водночас, за його словами, банкрутство не є "легким списанням" боргів, оскільки наслідки для позичальника залишатимуться не один рік, коли кредитори стають все більш вимогливішими до умов реструктуризації.

Серед прогалин він називає податкові наслідки після списання та стикування з виконавчими провадженнями й пов’язаними судовими справами, які нерідко лишаються поза межами кейсу про неплатоспроможність.

Раніше розповідалось про те, як фізичній особі оголосити банкрутство і списати борги? Роз’яснення Мін’юсту.

банки (7076) банкрутство (590) кредит (3380) кредитори (113) Україна (6) українці (21)


Точно кейсу? помилки у написанні нема?
11.08.2025 12:54 Відповісти
країна мрій
11.08.2025 12:59 Відповісти
Так Ось воно Як....
Кінець Епохи Бідності
🤔☝️☝️☝️😉
11.08.2025 13:14 Відповісти
Хитрожопі не хочуть платити податки. Знаю таких в серед ХВермерів і серд торгашів. ХВермери обробляють необліковану землю, а торгаші банкрутують свої магазини, але продовжують торгувати. Одн з прикладів, магазинчик запчастин а гаражному кооперативі. Раніше можна було розраховуватись за щось до авто і терміналом і готівкою і навіть перерахувати на картку. А зараз тільки за готівку працює.
11.08.2025 13:39 Відповісти

