"До Дня Незалежності": Голова Агентства відновлення назвав строк запуску водогону для Миколаєва

Будівництво магістрального водогону до Миколаєва вийшло на фінальну стадію – запуск планують зробити до 20 серпня.

Про це голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Плануємо завершити роботи до 20 серпня. Підняли воду на станціях водогону", – сказав Сухомлин.

За його словами, це ключовий етап, після якого водопостачання стабілізується, і регіон можна буде забезпечити водою для житлових і виробничих потреб.

Нагадаємо, Миколаїв залишився без централізованого питного водопостачання після того, як російські окупаційні війська зруйнували водогін Дніпро-Миколаїв, а потім підірвали Каховську ГЕС. Щоб повернути водопостачання міста питною водою розпочали будівництво водогону від річки Південний Буг до Миколаєва.

Як повідомлялося, раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба обіцяв, що водогін від річки Південний Буг до Миколаєва мають запустити до кінця липня.

Хто будує новий водогін для Миколаєва?

У квітні Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області без проведення відкритих торгів уклала три угоди з ТОВ "Група компаній "Автострада" бізнесмена Максима Шкіля на будівництво водогону від річки Південний Буг до Миколаєва на загальну суму 6,23 мільярда гривень. Згідно із тендерною документацією у системі Prozorro, роботи мали виконати до 6 червня 2025 року.

Таким чином, підрядника будівництва змінили. У листопаді минулого року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області за результатами тендерів замовила будівництво цього ж водогону трьом компаніям за 7,44 млрд грн. Тоді контракт на будівництво першої ділянки водогону уклали з ТОВ "Група Компаній "Автострада" за 2,28 млрд грн, другої – ТОВ "Укртрансміст" за 2,53 млрд грн, третьої – ТОВ "Ростдорстрой" за 2,63 млрд грн.

Це викликало обурення з боку власника "Автостради" Шкіля, який заявив, що його компанія має більше можливостей виконати роботи вчасно. Після цього керівництво Держвідновлення (колишній "Укравтодор") захотіло провести нову закупівлю, але з цим не погодився безпосередній замовник – Служба відновлення у Миколаївській області. Том Держвідновлення у березні 2025 року змінило замовника в закупівлях щодо будівництва водогону в Миколаївській області – замість місцевої служби замовником стала Дніпропетровська служба відновлення.

Новий замовник змінив інженерів-консультантів будівництва на ТОВ "Вассеркрафт бюро", яке провело нові розрахунки вартості водогону зі зміненими конструктивними рішеннями. Зокрема, потужність водогону зменшили на третину – зі 160 до 120 тисяч кубометрів на добу.

Крім того, під час візиту на будівництво водогону у квітні голова Держвідновлення Сергій Сухомлин повідомив, що цього разу замість сталевих труб "зробили вибір на склопластикових трубах турецького виробництва".