Попит на гібридні авто в Україні зростає. Які моделі найпопулярніші?

У липні українці зареєстрували понад 2,6 тис. гібридних легковиків (HEV і PHEV), що на 11% більше, ніж торік.

Водночас частка нових авто в загальному обсязі зменшилася до 52% проти 57% у липні 2024-го, повідомляє об'єднання "Укравтопром".

ТОП-3 серед нових гібридів:

Toyota RAV4 з 238 проданих авто;

Toyota Yaris Cross – 101 од.;

Renault Duster – 77 од.

У сегменті авто із пробігом перше місце тримає Toyota Prius (82 од.), за нею – Ford Escape (74 од.) і Toyota RAV4 (61 од.).

Раніше повідомлялось, що в Україні зростає попит на електромобілі: Кожне четверте продане у липні авто – з електродвигуном.