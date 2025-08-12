БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Попит на гібридні авто в Україні зростає. Які моделі найпопулярніші?

гібрид

У липні українці зареєстрували понад 2,6 тис. гібридних легковиків (HEV і PHEV), що на 11% більше, ніж торік.

Водночас частка нових авто в загальному обсязі зменшилася до 52% проти 57% у липні 2024-го, повідомляє об'єднання "Укравтопром".

Читайте також: У топ-10 – лише кросовери: Які автомобілі українці купують найчастіше

ТОП-3 серед нових гібридів:

  • Toyota RAV4 з 238 проданих авто;
  • Toyota Yaris Cross – 101 од.;
  • Renault Duster – 77 од.

У сегменті авто із пробігом перше місце тримає Toyota Prius (82 од.), за нею – Ford Escape (74 од.) і Toyota RAV4 (61 од.).

Раніше повідомлялось, що в Україні зростає попит на електромобілі: Кожне четверте продане у липні авто – з електродвигуном.

А мав би зростати попит на дрони для СОУ.
12.08.2025 18:16 Відповісти
Одне іншого не стосується
12.08.2025 18:27 Відповісти
стосується, не на дуповозки потрібно витрачатись, а на захист від підорів.
12.08.2025 18:59 Відповісти
Мені цікаво: чи віддають сьогодні перевагу українці Sauvignon Blanc врожаю 1983 року, замовляючи Le gargouillou de ****** légumes?
12.08.2025 18:41 Відповісти

