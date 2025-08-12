Попит на гібридні авто в Україні зростає. Які моделі найпопулярніші?
У липні українці зареєстрували понад 2,6 тис. гібридних легковиків (HEV і PHEV), що на 11% більше, ніж торік.
Водночас частка нових авто в загальному обсязі зменшилася до 52% проти 57% у липні 2024-го, повідомляє об'єднання "Укравтопром".
ТОП-3 серед нових гібридів:
- Toyota RAV4 з 238 проданих авто;
- Toyota Yaris Cross – 101 од.;
- Renault Duster – 77 од.
У сегменті авто із пробігом перше місце тримає Toyota Prius (82 од.), за нею – Ford Escape (74 од.) і Toyota RAV4 (61 од.).
Раніше повідомлялось, що в Україні зростає попит на електромобілі: Кожне четверте продане у липні авто – з електродвигуном.
