Путін помітив зростання "прихованого" безробіття у Росії після падіння виробництва на всіх великих автозаводах

У Росії зростає "приховане" безробіття, хоча офіційно кількість осіб працездатного віку, які не мають роботи, перебуває біля історичних мінімумів.

Про це російський диктатор Володимир Путін заявив на нараді з економічних питань напередодні, передає Інтерфакс.

"Спостерігається певне зростання чисельності прихованого безробіття, тобто працівників у так званому простої, зайнятих на неповний робочий день або тих, хто перебуває під ризиком звільнення", – визнав Путін.

За його словами, на початку року чисельність таких осіб становила близько 98 тис. осіб, на кінець червня – вже 153 тис. осіб, а станом на 8 серпня цей показник сягнув 199 тис. осіб.

"Також дещо збільшилася чисельність зареєстрованого безробіття. Якщо на початку року воно становило приблизно 274 тис. осіб, то на кінець червня це було вже 291 тисяча, а на початку серпня – 300 тисяч", – додав Путін.

Водночас він запевнив, що офіційно рівень безробіття у Росії залишається дуже низьким.

"Все-таки воно у нас залишається на рекордно низьких рівнях. Зараз це 2%. Практично історичний мінімум, але все-таки ми з вами маємо відчувати тенденції, вловлювати і на це відповідним чином реагувати, щоб не допустити переохолодження економіки", – додав диктатор.

Як повідомлялося, раніше ціла низка великих російських підприємств змушені були відправити співробітників у "простій", або ж перевести на скорочений робочий тиждень через падіння замовлень.

Зокрема, найбільший завод "АвтоВАЗу" в Тольятті перевів робітників на скорочений, чотириденний робочий тиждень. Компанія пояснила цей крок складною ситуацією на внутрішньому ринку, оскільки попит на нові авто обвалився, склади переповнені непроданою продукцією, а висока ключова ставка Центробанку РФ обмежує доступність автокредитів.

До схожих кроків вдаються й інші великі російські автовиробники – про перехід на скорочений графік роботи оголосили "КамАЗ" та ГАЗ. Водночас Павлівський автобусний завод взагалі тимчасово зупинив конвеєр через нестачу замовлень.

Схожі тенденції фіксуються і в інших галузях. Зокрема, найбільший російський виробник цементу "Цемрос" з 1 жовтня 2025 року переводить співробітників керуючої компанії та заводів на чотириденний робочий тиждень через падіння попиту на продукцію