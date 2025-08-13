Попит на дизельні авто в Україні падає. Які моделі зберігають популярність?

У липні український автопарк поповнився більш ніж 5,5 тис. легковиків із дизельними двигунами.

Водночас це на 13% менше, ніж у липні торік, повідомляє об'єднання "Укравтопром".

Із них нових авто імпортували 1,2 тис., що на 26% менше, ніж у липні минулого року. Крім того, минулого місяця в Україні зареєстрували понад 4,3 тис. уживаних дизельних авто (-8%).

Частка дизельних серед нових імпортних авто в Україні зменшилась до 18,7% проти 25,5% торік. Серед імпортованих уживаних машин частка дизельних також зменшилась – на 4%, до 19,3%, а середній вік таких авто склав значні 11 років.

При цьому на топ-5 моделей припадає дві третини нових дизельних авто, серед яких:

Renault Duster – у липні придбано 351 одиниць, або 29,3% від загальної кількості;

Volkswagen Touareg – 137 од./11,4%;

Toyota Prado – 128 од./10,7%;

Skoda Kodiaq – 89 од./7,4%;

Volkswagen Tiguan – 88 од./7,3%.

Водночас в сегменті авто з пробігом на топ-5 найпопулярніших авто припадає лише майже третина ринку:

Renault Megane – 363 од./8,4%; Nissan Qashqai – 286 од./6,7%; Skoda Octavia – 268 од./6,2%; Volkswagen Passat – 252 од./5,9%; Volkswagen Golf – 168 од./3,9%.

