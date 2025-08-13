Експорт російського скрапленого газу падає, але Китай та Туреччина підтримують попит

У липні залізничний експорт російського СПГ зменшився до 261 тис. тонн, що на 5% менше ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє консалтингова група "А-95" на профільному виданні enkorr.ua.

Основною причиною падіння визначається сезонне зростання внутрішнього попиту та профілактичні зупинки на підприємствох "Лукойл-ПНОС" і "Запсібнєфтєхім", а також на газопереробних комплексах, що постачають сировину.

Географія постачань російського скрапланого газу була наступною:

Найбільші обсяги йшли до Тунісу – 68 тис. тонн. Водночас зазначається, що частина відвантажень через "Усть-лугу" формально йде на Туніс, але фактично прямує до Туреччини, тому реальний обсяг у турецькому напрямку оцінюється близько 87 тис. тонн.

На Китай припало 61 тис. тонн (+44% м/м), максимум від початку року. Після впровадження ембарго ЄС Китай став одним з головних напрямків постачань російського скрапленого газу.

Центральна Азія – 92 тис. тонн (–8%): Афганістан 44 тис. т, Узбекистан 27 тис. т; Білорусь і Польща разом закупили 17 тис. тонн, що удвічі менше ніж у червні – у Польщу було відправлено 5 тис. тонн (проти 16 тис. тонн в червні), у Білорусь 11 тис. тонн (17 тис. тонн).

Загалом потоки дедалі більше переорієнтовуються на Туреччину та Китай, тоді як постачання до країн ЄС і сусідів скорочуються.

