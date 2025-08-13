"Нафтогаз" отримав рекордний кредит на закупівлю газу від ЄБРР (оновлено)

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і НАК "Нафтогаз України" підписали рекордну для України угоду на 500 млн євро для поповнення запасів газу.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Вона зазначила, що це вперше, коли кредит надано лише під гарантію ЄС – без державної гарантії України.

"Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими", – пообіцяла Свириденко.

Своєю чергою у пресслужбі НАК "Нафтогаз України" зауважили, що цей кредит – найбільший проєкт ЄБРР в Україні та один з найбільших в історії банку загалом.

В компанії уточнили, що кредит вперше надається під гарантію Європейського Союзу за програмою UIF Hi-Bar, що не потребуватиме державної гарантії України.

Залучені кошти група "Нафтогаз" спрямує на закупівлю газу на конкурентних умовах у більш ніж 30 попередньо кваліфікованих постачальників на основі контрактів, що укладені відповідно до стандартів Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET).

Читайте також: Співпраця з Україною продовжиться: Алієв відповів на удари Росії по українських проєктах Азербайджану (оновлено)

Водночас нагадаємо, що запаси природного газу в підземних сховищах газу України 5 серпня перевищили 10 млрд кубометрів. Таким чином, сховища заповнені лише на 32,3%.

Таким чином, цьогорічні запаси в сховищах залишаються найнижчими щонайменше за останні 12 років, проте відставання від минулого року скорочується. Вперше з початку року відставання опустилося нижче 10%.