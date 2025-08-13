Український уряд має надіслати офіційне звернення до Єврокомісії щодо відтермінування CBAM, – ЗМІ

Запровадження нового екологічного мита Євросоюзу CBAM становить серйозну загрозу для України, тож український уряд має надіслати офіційне звернення до Єврокомісії щодо відтермінування CBAM через війну.

Спочатку екомито CBAM було лише внутрішньою ініціативою ЄС, але згодом його вплив поширився на інші країни через впровадження додаткових мит на товари з країн з нижчими екологічними стандартами, пише ЕкоПолітика.

"Наразі бар’єрами для декарбонізації в Україні є обмежені ресурси, бо левову частину коштів країна спрямовує на оборону. Також держава зіштовхується зі зростанням логістичних та енергетичних витрат, і втратила економічну привабливість для зовнішніх інвесторів. Ці фактори напряму впливають на уповільнення темпів впровадження екостандартів", – зауважує видання.

Водночас зупинка експорту товарів, які підпадатимуть під нове мито, призведе до зменшення інвестицій в українські підприємства, яким також доведеться шукати нові ринки збуту товарів.

Однак зупинку українського експорту також вдарить і по бізнес-середовищу ЄС. Тому Європейська бізнес-асоціація наголошує на необхідності відтермінування CBAM.

"Український уряд повинен надіслати офіційне звернення до Єврокомісії щодо відтермінування CBAM в умовах критичного стану – війни. Це дозволить не загнати економіку у глухий кут та дати підприємствам змогу адаптуватися, зберегти конкурентоспроможність", – вказує видання.

Читайте також: Втрати України без відтермінування європейського податку СВАМ оцінили у 8% експорту і 5% ВВП

Як повідомлялося, раніше німецьке видання Tagesspiegel писало, що Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України мінімум до 2027 року, але уряд має надіслати офіційний запит.

Українська влада вже почала переговори щодо відстрочки для України цього мита, але результатів поки немає. Бізнес та експерти закликають уряд прискорити переговори – адже наша країна має право на відстрочку за законодавством ЄС.

Раніше у Федерації роботодавців України порахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування СВАМ, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.