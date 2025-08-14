Попит на бензинові авто в Україні падає. Які моделі зберігають популярність?

Українці й надалі найчастіше обирають бензинові авто, однак їхня частка в нових продажах поступово скорочується.

У липні автопарк поповнився на близько 2,3 тис. нових бензинових легковиків, що на 6% менше, ніж торік. Частка таких авто в сегменті нових машин знизилася з 38% у липні 2024 року до 35% цьогоріч, повідомляє галузеве об'єднання "Укравтопром".

Наразі лідером серед нових бензинових став Hyundai Tucson (194 проданих авто), до п’ятірки найпопулярніших також увійшли:

KIA Sportage – 153 од.;

Mazda CX5 – 129 од.;

Renault Taliant – 125 од.;

Skoda Octavia – 94 од.

Читайте також: Попит на дизельні авто в Україні падає. Які моделі зберігають популярність?

Серед вживаних авто, бензинові версії також все ще утримують першість – 48% машин, що отримали українські номери у липні (10,8 тис. од.), мали бензинові двигуни, хоча середній вік машини складав 9,8 року.

ТОП-5 найпопулярніших моделей вживаних бензинових авто наступний:

VolksWagen Golf – 673 од.;

Audi Q5 – 580 од.;

VolksWagen Tiguan – 578 од.;

Nissan Rogue – 549 од.;

Audi A4 – 410 од.

Раніше повідомлялось, що попит на гібридні авто в Україні зростає. Які моделі найпопулярніші?