Кабмін схвалив новий порядок використання коштів Фонду регіонального розвитку на 1 мільярд

Кабінет Міністрів схвалив оновлений порядок використання коштів Державного фонду регіонального розвитку на 2025 рік.

Це рішення дозволить розподілити передбачені у держбюджеті кошти у сумі 1 млрд грн на інфраструктурні та соціальні проєкти громад – від будівництва шкіл і лікарень до модернізації комунальної інфраструктури, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Фінансуватимуться ініціативи з Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій (ЄПП). На програму можуть подаватися громади поза зонами активних бойових дій, коли заявок подаватиметься через екосистему DREAM.

Читайте також: Мешканці прифронтових територій отримають компенсацію за 100 кВт електроенергії, – Кабмін

Новий порядок передбачає:

спочатку відбір та пріоритезацію проєктів за визначеними критеріями;

перевірку відповідних проєктів Комісією Мінрозвитку на відповідність національним, регіональним і місцевим стратегіям;

після цього Кабмін затвердить фінальний перелік проектів, що отримають фінансування.

Очікується, що такий підхід забезпечить прозорий і конкурентний відбір, щоб кошти йшли на найбільш потрібні й ефективні проєкти.

Раніше повідомлялось, що кабмін виділив ще 1,4 мільярда на дотації для постраждалих від війни громад.