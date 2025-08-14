Кабмін схвалив новий порядок використання коштів Фонду регіонального розвитку на 1 мільярд
Кабінет Міністрів схвалив оновлений порядок використання коштів Державного фонду регіонального розвитку на 2025 рік.
Це рішення дозволить розподілити передбачені у держбюджеті кошти у сумі 1 млрд грн на інфраструктурні та соціальні проєкти громад – від будівництва шкіл і лікарень до модернізації комунальної інфраструктури, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Фінансуватимуться ініціативи з Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій (ЄПП). На програму можуть подаватися громади поза зонами активних бойових дій, коли заявок подаватиметься через екосистему DREAM.
Новий порядок передбачає:
- спочатку відбір та пріоритезацію проєктів за визначеними критеріями;
- перевірку відповідних проєктів Комісією Мінрозвитку на відповідність національним, регіональним і місцевим стратегіям;
- після цього Кабмін затвердить фінальний перелік проектів, що отримають фінансування.
Очікується, що такий підхід забезпечить прозорий і конкурентний відбір, щоб кошти йшли на найбільш потрібні й ефективні проєкти.
Раніше повідомлялось, що кабмін виділив ще 1,4 мільярда на дотації для постраждалих від війни громад.
