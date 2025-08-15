Санкції працюють: У Росії зірвалось будівництво двох криголамів за $230 мільйонів

"Росморпорт" 10 липня розірвав контракт 2021 року з підпорядкованим йому Онежським суднобудівним заводом на спорудження двох інноваційних криголамів вартістю 18,5 млрд рублів (понад $230 млн).

При цьому попередньо завод уже отримав аванс 9,27 млрд руб і має повернути його протягом п’яти робочих днів з моменту розірвання договору, повідомляє The Moscow Times.

Контракт передбачав будівництво двох суден довжиною 95 м, класу Icebreaker7, обладнаних двопаливними (дизель та скраплений газ) силовими установками потужністю 12-14 МВт. Після завершення будівництва ці судна мали працювати у Балтійському, Білому та Баренцевому морях, а також у Північному Льодовитому океані влітку-восени з можливість руху при товщині льодового покриву до 1,5 м.

Однак будівництво фактично навіть не почалося через запровадження санкцій. Запланований субпідряд на турецькій верфі Kuzey Star Shipyard зірвався після вторгнення РФ, а ключові імпортні компоненти: гвинто-рульова колонка Azipod французької АВВ і головний дизель-генератор фінської Wartsila неможливо придбати через санкції.

Наразі у "Росморпорту" є 23 лінійнмх та 11 допоміжних дизель-електричних криголамів, до 2030 року планували замовити ще 10 суден. Загалом російський криголамний флот налічує 41 одиницю (34 дизель-електричні та 7 атомних).

Поряд з цим, на тлі дефіциту коштів Об’єднана суднобудівна корпорація розпочала скорочення персоналу на низці верфей, зокрема "Вимпел" і Хабаровському суднобудівельному заводі.

Раніше повідомлялось, що один із найбільших суднобудівних заводів Росії скоротить 70% штату через брак замовлень.