БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
682 12

"Укрзалізниця" має отримувати додаткове фінансування з держбюджету, оскільки виконує важливу соціальну функцію, – Ляпіна

Держава має компенсувати збитки

В умовах "закритого неба" державна "Укрзалізниця" лишається єдиною альтернативою для переміщення людей, особливо важлива роль компанії у прифронтових районах.

Тому збитковість пасажирського сегменту компанії – це передусім соціальне питання, вирішення якого має взяти на себе держава, заявила ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна, передає УНІАН.

"Збитковість пасажирських перевезень є, і це абсолютно очевидно. Але так само очевидно, що це соціальне питання. Це соціальне питання – це питання держави", – наголосила вона.

Ляпіна припустила, що у довоєнний час частково цю проблему можливо було б вирішити шляхом індексації цін на квитки.

"Зараз про це взагалі мову вести, м’яко кажучи, неадекватно – бо ми розуміємо, скільки напрямків, які вимагають саме соціальної підтримки, зокрема й зв’язок з прифронтовими територіями", – наголосила експертка.

Водночас вона зауважила, що бізнес, так само як і "Укрзалізниця", зазнає збитків через війну, тож неможливо вчергове підвищувати тарифи на вантажні перевезення, щоб компенсувати збитки від пасажирського сегмента.

"Бізнес теж зазнав колосальних збитків, і за його рахунок вже не можна фінансувати інших. Тож, власне кажучи, тут варіантів небагато: держава має взяти на себе додаткове покриття збитків по перевезенню пасажирів. Іншого просто немає варіанта. І так роблять багато країн, європейських зокрема", – додала Ляпіна.

Читайте також: "Укрзалізниця" готова продати або здати в оренду частину вагоноремонтних заводів

Як повідомлялося, збитки пасажирського сегмента "Укрзалізниці" у 2025 році можуть перевищити 20 мільярдів гривень.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) закликала уряд передбачити у держбюджеті на цей та наступний рік компенсацію збитків, щоб забезпечити стабільну роботу головної транспортної артерії країни.

Своєю чергою народна депутатка Людмила Буймістер зауважила, що профінансувати "Укрзалізницю" можна за рахунок податків з надприбутків банків. Для цього Верховна Рада має внести зміни в держбюджет: це дасть змогу дофінансувати УЗ на 8 млрд грн.

Автор: 

держбюджет (1648) залізниця (868) збитки (1153) Укрзалізниця (4888) Новини компаній (3563) пасажиропотік (552)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
З якого, бляха, бюджету? От підхопилися лобісти металургійних олігархів срані. По цих заявах одразу видно, хто у них на касі довгі роки сидить.
показати весь коментар
19.08.2025 10:35 Відповісти
+7
Білетів не можливо купити,у Лєщєнка зарплата 500 тис/міс,а УЗ треба дотації? Я цю Ляпіну знаю років 20,вона ніхто і ніщо,представниця дрібного базарного бізнесу яку колись при Ющу винесло на поверхню...
показати весь коментар
19.08.2025 10:41 Відповісти
+6
"Укрзалізниця" является черной дырой по отмыванию денег и воровству. Не даром там сидит сергуня лещенко - подлиза дерьмака.
показати весь коментар
19.08.2025 11:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З якого, бляха, бюджету? От підхопилися лобісти металургійних олігархів срані. По цих заявах одразу видно, хто у них на касі довгі роки сидить.
показати весь коментар
19.08.2025 10:35 Відповісти
Білетів не можливо купити,у Лєщєнка зарплата 500 тис/міс,а УЗ треба дотації? Я цю Ляпіну знаю років 20,вона ніхто і ніщо,представниця дрібного базарного бізнесу яку колись при Ющу винесло на поверхню...
показати весь коментар
19.08.2025 10:41 Відповісти
Ідіть на х....
показати весь коментар
19.08.2025 10:43 Відповісти
срещленко підбирає нову квартирку
показати весь коментар
19.08.2025 10:48 Відповісти
компанія стає банкрутом:
1 Через високу зарплатню співробітників:
2 Через недолуге керівництво;
3 Через спрямовані дії, на забеспечення держ. підтримки
4 Через кроки до приватизації компанії
показати весь коментар
19.08.2025 10:58 Відповісти
Сірьожа слюнаявий зібрався здоровя поправить десь на виспах - бюджет УЗ не винесе!
показати весь коментар
19.08.2025 11:05 Відповісти
"Укрзалізниця" является черной дырой по отмыванию денег и воровству. Не даром там сидит сергуня лещенко - подлиза дерьмака.
показати весь коментар
19.08.2025 11:17 Відповісти
Там треба спочатку провести аудит і запустити туди БЕБ + НАБУ. Де запит до наглядової ради про стан речей і пропозицій про покращення роботи? А взагалі давно треба було розділити на важтажну і пасажирську окремі компанії.
показати весь коментар
19.08.2025 11:20 Відповісти
Ваша шарага по життю збиткова, навіть коли ніякої війни не було. Може просто треба менше красти?
показати весь коментар
19.08.2025 11:25 Відповісти
Скоротіть зарплату таким yродам, як Лещенко, і не треба вам додаткового фінансування.
Треба очищати владу і залізницю від паpaзитів.
показати весь коментар
19.08.2025 11:25 Відповісти
Для начала снимите с довольствия ушлепков-паразитов нагляд рады типа лещя,потом разберитесь с гонорарами керивництва и с тендерами,а там эта ваша зализница начнет платить в бюджет,а не высасывать оттуда.
показати весь коментар
19.08.2025 12:02 Відповісти
Важлива соціальна функція, це розкрадання бюджету, та немотивоване підняття тарифів на перевезення, щоб розорювати українців та бізнес?
показати весь коментар
19.08.2025 12:29 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 