"Укрзалізниця" має отримувати додаткове фінансування з держбюджету, оскільки виконує важливу соціальну функцію, – Ляпіна

В умовах "закритого неба" державна "Укрзалізниця" лишається єдиною альтернативою для переміщення людей, особливо важлива роль компанії у прифронтових районах.

Тому збитковість пасажирського сегменту компанії – це передусім соціальне питання, вирішення якого має взяти на себе держава, заявила ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна, передає УНІАН.

"Збитковість пасажирських перевезень є, і це абсолютно очевидно. Але так само очевидно, що це соціальне питання. Це соціальне питання – це питання держави", – наголосила вона.

Ляпіна припустила, що у довоєнний час частково цю проблему можливо було б вирішити шляхом індексації цін на квитки.

"Зараз про це взагалі мову вести, м’яко кажучи, неадекватно – бо ми розуміємо, скільки напрямків, які вимагають саме соціальної підтримки, зокрема й зв’язок з прифронтовими територіями", – наголосила експертка.

Водночас вона зауважила, що бізнес, так само як і "Укрзалізниця", зазнає збитків через війну, тож неможливо вчергове підвищувати тарифи на вантажні перевезення, щоб компенсувати збитки від пасажирського сегмента.

"Бізнес теж зазнав колосальних збитків, і за його рахунок вже не можна фінансувати інших. Тож, власне кажучи, тут варіантів небагато: держава має взяти на себе додаткове покриття збитків по перевезенню пасажирів. Іншого просто немає варіанта. І так роблять багато країн, європейських зокрема", – додала Ляпіна.

Як повідомлялося, збитки пасажирського сегмента "Укрзалізниці" у 2025 році можуть перевищити 20 мільярдів гривень.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) закликала уряд передбачити у держбюджеті на цей та наступний рік компенсацію збитків, щоб забезпечити стабільну роботу головної транспортної артерії країни.

Своєю чергою народна депутатка Людмила Буймістер зауважила, що профінансувати "Укрзалізницю" можна за рахунок податків з надприбутків банків. Для цього Верховна Рада має внести зміни в держбюджет: це дасть змогу дофінансувати УЗ на 8 млрд грн.