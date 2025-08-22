В Україні різко подешевшала капуста: ціни вже на 50% менші за торішні

В Україні з початку тижня фіксується суттєве зниження цін на білокачанну капусту через слабкий попит і погіршення якості продукції після тривалих дощів (надлишок вологи спричинив розтріскування качанів).

Відтак, фермерські господарства активніше знижують відпускні ціни, аби швидше реалізувати запаси, тоді як великі покупці беруть переважно дрібні гуртові партії лише для поточних продажів, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Так, цього тижня виробники відвантажують капусту по 6-15 грн/кг ($0,15-0,36/кг), що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Порівняно із минулим роком, гуртові ціни на капусту зараз вже на 52% нижчі, ніж у цей самий період торік.

