Програма дій уряду: Асоціації з агропереробки озвучили свої пропозиції Юлії Свириденко

Асоціації, що об'єднують підприємства у галузі агропереробки, представили свої пропозиції до проєкту Плану дій уряду, презентованого для обговорення цього тижня.

Про це йшлося під час зустрічі премʼєр-міністерки Юлії Свириденко з представниками Ради з питань підтримки підприємництва при президентові України, яка відбулася у четвер, 21 серпня, повідомляє БізнесЦензор.

Учасники зустрічі обговорили проєкт Програми дій уряду, висловили пропозиції і зауваження.

Зокрема, асоціації з агропереробки внесли такі пропозиції:

боротьба з тіньовою економікою, фальсифікацією і контрабандою має стати стратегічним завданням уряду;

необхідно вдосконалити програму "Національний кешбек" через поширення на вагові продукти. Про цю проблему БізнесЦензор писав у статті "Чому українці втрачають кешбек за український сир і як це позначається на молочній галузі";

євроінтеграція: спочатку мають бути напрацьовані секторальні дорожні карти, а потім встановлені терміни імплементації законодавства ЄС. Бізнес повинен розуміти шлях і виклики;

необхідно якнайшвидше затвердити нові квоти ЄС і в подальшому добиватися повної лібералізації торгівлі. Як відомо, з 1 серпня 2025 року можливість експорту сухого молока з України до ЄС в межах квоти вже закінчилась. Квоти на ввезення до ЄС масла та молочних жирів на початок серпня були заповнені більш як на дві третини. Вичерпатися вона може до початку третьої декади серпня;

добросовісна конкуренція: необхідно ухвалити закон про торгівлю, зняти мораторій на перевірку експлуатаційних дозволів і безпечності та якості продукції, боротися з сірим імпортом і контрабандою;

модернізація має здійснюватися через доступ до європейських субсидій.

У процесі обговорення Арсен Дідур, виконавчий директор Спілки молочних підприємств України (СМПУ) і член Ради з питань підприємництва, від імені асоціацій виробників харчових продуктів висловив подяку за можливість обговорення Програми уряду з суспільством і бізнесом до внесення її на розгляд у Верховну Раду.