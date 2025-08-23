Запаси газу в українських сховищах зросли до 10,8 мільярда кубометрів, але все ще менші минулорічних

Станом на кінець тижня в українських підземних сховищах було накопичено 10,8 млрд куб. м газу, з яких 4,7 млрд куб. м – газ довготривалого зберігання (так званий буферний газ), який не можна використовувати.

Поточний рівень запасів на 5% менший, ніж було торік на цю дату, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець на своїй сторінці в Facebook.

При цьому, добове споживання останнім часом становить 20-22 млн куб. м, що дозволяє закачувати у сховища лише до 50 млн кубометрів газу на добу. Такий режим забезпечується імпортом близько 20-21 млн куб. м на добу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії, за інформацією "Оператора ГТС".

Наразі в ЄС запаси в ПСГ досягнули позначки 80,4 млрд куб. м (75% заповнення), що нижче за середній показник останніх п’яти років на 8% і на 17% менше, ніж на аналогічну дату торік (мінус 17 млрд куб. м).

Раніше повідомлялось, що Україна готується увійти в опалювальний сезон 2025-2026 років, накопичивши 13,2 мільярда кубометрів газу у сховищах, із яких 4,6 млрд кубометрів (35%) планують імпортувати.

Поряд з цим, група "Нафтогаз" уже почала використовувати для закупівлю газу кошти виданого в серпні найбільшого в історії України кредиту на 500 мільйонів євро Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).