Росіянам із наступного року піднімуть ціни на таксі на 30%

У Росії в 2026 році різко зростуть тарифи на поїздки в таксі через набуття чинності з 1 березня закону, який зобов'язує використовувати для пасажирських перевезень тільки зібрані в РФ автомобілі.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на російських галузевих експертів.

За їхніми словами, зростання цін на таксі в Росії до кінця наступного року може сягнути 30-50%, і найбільше постраждають великі міста, де основу парку таксі складають іномарки.

Вартість зросте, тому що через нові вимоги скоротиться кількість машин на лініях, що призведе до збільшення часу подачі, на який алгоритми агрегаторів відреагують підвищенням тарифів.

Згідно з діючими нормами, самозайнятий водій таксі у разі перевищення річних лімітів грошових оборотів у 2,4 млн руб. повинен змінити статус на індивідуального підприємця. Це спричиняє повторне проходження процедури реєстрації в реєстрі таксі і, відповідно, заміну автомобіля, якщо він не відповідає переліку локалізованих.

Аналогічна ситуація та лізинговими машинами таксі, частка яких у російському таксопарку сягає 80%. Якщо транспорт перебуває у власності лізингової компанії та якщо термін договору добігає кінця, то в реєстрі таксі необхідно переоформити власника. Із точки зору законодавства машину потрібно виключити з реєстру таксі, а щоб її внести назад, потрібно буде переоформити нового власника. Але оскільки закон поширюється на реєстр транспортних засобів, то переоформити цей автомобіль вже буде неможливо, оскільки він не включений до переліку локалізованих транспортних засобів.

На даний момент у багатьох російських перевізників частка іноземних машин в автопарку, які з березня 2026 не можна буде використовувати для перевезень, наближається до 80%. Відтак, машини доведеться розпродувати на вторинному ринку.

У червні цього року повідомлялося, що в Росії до третини таксопарків у великих містах можуть піти з ринку, що своєю чергою призведе до стрибка цін на перевезення.

У серпні в Росії в продаж надійшов новий семимісний кросовер "Москвич 8", ціна якого стартує від 2,98 млн рублів (близько $37 тис.). Однак через два тижні після початку продажів дилерським центрам вдалося реалізувати лише один автомобіль.

Перед тим стало відомо, що в Росії за пів року накопичилося майже пів мільйона непроданих легковиків – такі запаси дорівнюють чотирьом-семи місяцям реалізації, хоча зазвичай на складах тримають лише двомісячний запас.

На тлі цього влада РФ хоче збільшити доплати за купівлю російських автомобілів, щоб стримати обвал продажів.