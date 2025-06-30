Наслідки санкцій: У Росії третина таксопарків у великих містах може закритися

У Росії до третини таксопарків у великих містах можуть піти з ринку, що своєю чергою призведе до стрибка цін на перевезення.

Про це пише російське видання Известия з посилання на представників цих компаній.

Серед причин називають низьку окупність бізнесу, непідйомний лізинг та високу ставку Центробанку РФ. Ускладнюють ситуацію для компаній та зміни податкового законодавства з 2025 року. Додаткові податкові витрати зросли на 7% виручки.

Як зазначається, вже зараз прибутковість російських таксопарків скоротилася з 16 до 6%, спостерігається дефіцит водіїв, бізнес не в змозі оновити парк, а ресурсу, що діє, вистачить на рік.

Протягом року з ринку можуть піти до 20% таксопарків, а до кінця 2026 року можливе скорочення кількості перевізників ще на 10%. Ситуація призведе до дефіциту пропозиції таксі та зростання цін на ці послуги.

Посилення регулювання в галузі скорочує кількість водіїв. Російський ринок за період 2022-2023 років втратив до 20% кадрів, а це близько 20 тис. шоферів. Прогнозований відтік із галузі до середини 2026 року становитиме додатково 10%.

За даними перевізників, різко скоротилися закупівлі нової техніки. Дрібні та середні таксопарки це зробити не можуть і незабаром зіткнуться зі збільшенням витрат на підтримання техніки в робочому стані.

Існуючі ставки лізингу зробили економіку таксі на автомобілях із чотирирічним періодом експлуатації збитковою – це зберігатиметься доти, доки ставка Центробанку Росії не впаде хоча б до 13%. Парки перестали оновлювати транспорт та змушені продовжувати термін служби авто до шести років і більше.

Крім непідйомного лізингу ринку впливає і низька рентабельність нових китайських автомобілів. Якщо популярні у перевізників Hyundai, Kia, Skoda, Volkswagen та Toyota окупалися за три роки і служили чотири-п'ять років, то китайські та російські аналоги працюють по півтора року та вимагають дорогого ремонту трансмісії ще до закінчення лізингових термінів.

У середині наступного року старі машини під час пробігів понад 400 тис. км вже не зможуть витримувати навантаження в таксі, і знадобиться масове оновлення техніки. За існуючої ставки лізингу рентабельність впаде до 5-6%, тому російським перевізникам вигідніше закрити бізнес та покласти капітал на депозит у банках.

Раніше повідомлялося, що в Росії різко погіршився фінансовий стан бізнесу на тлі високих процентних ставок та уповільнення економіки. Частка компаній, які за останні пів року заявляють про зміну ситуації в гірший бік, зросла до 34%, і це найвищий показник від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Перед тим повідомлялося, що індикатор бізнес-клімату, який розраховує Центробанк Росії за підсумками опитування підприємств (у червні – 13,5 тис.), опустився з 4,8 пункту в травні до 2,9 – мінімальне значення з грудня 2022 року.

До того глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

На початку червня цього року рада директорів Центробанку Росії знизила ключову ставку з 21% до 20%. Російський ЦБ пообіцяв діяти так, щоб повернути інфляцію до мети в 2026 році.

Центробанк РФ утримував процентні ставки на рівні 21% з жовтня минулого року, прагнучи пом'якшити стійку інфляцію, яка наприкінці минулого року перевищила 10%. Однак це призвело до зростання витрат бізнесу на обслуговування позик, що негативно позначається на тих секторах російської економіки, які не пов'язані з розв'язаною Росією повномасштабною війною проти України.

Російський Центробанк на засіданні 25 жовтня минулого року підвищив ключову ставку до 21% – максимального значення з 2003 року. Коли було ухвалено відповідне рішення, російський ЦБ попередив про можливість подальшого підвищення ставки.