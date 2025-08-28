Rheinmetall збирається вийти на ринок кораблебудування
Німецький оборонний концерн Rheinmetall розглядає вихід на ринок кораблебудування та вивчає можливість придбання німецької компанії Naval Vessels Lürssen (NVL).
Про це повідомили галузеві джерела, згодом інформацію підтвердили й інші медіа, передає LIGA.net.
Очікується, що наглядова рада Rheinmetall у найближчі тижні розгляне цей проєкт.
Втім, угода поки що гарантована, остаточне рішення має ухвалити родина Люрссен, яка володіє компанією. Сім'я планує продати свої військові корабельні в Гамбурзі, Вільгельмсгафені та Волгасті, щоб зосередитися на бізнесі з виробництва яхт.
Торік NVL отримала близько 1 млрд євро виторгу та, поряд із Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), вважається провідним німецьким виробником кораблів для флоту.
Наразі NVL спільно з нідерландською корабельнею Damen будує для Бундесверу фрегат F126. Це багатомільярдний проєкт, який поки затримується через проблеми з електронними системами.
Як зазначається, можливе злиття може мати й політичну підтримку. У Берліні вважають, що консолідація галузі є вигідною, оскільки нині на ринку діють кілька німецьких виробників – TKMS, NVL та German Naval Yards – які конкурують між собою. Великий об'єднаний концерн спростив би для німецького уряду процес закупівель і забезпечив би уніфікацію систем.
Раніше стало відомо, що Rheinmetall побудує в Болгарії два заводи, один із яких вироблятиме порох та заряди, а інший – 155-мм снаряди за стандартами НАТО.
Перед тим повідомлялося, що "Укроборонпром" і Rheinmetall хочуть створити спільне підприємство з виробництва артснарядів в Україні.
До того стало відомо, що завод боєприпасів німецького збройового концерну Rheinmetall в Україні почне працювати у 2026 році.
