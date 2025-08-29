Данія цього року витратить 1,4 мільярда євро на виробництво зброї українськими компаніями

Внесок Данії в так звану "данську модель" – сплату за виробництво зброї для України українськими компаніями оборонно-промисловго комплеку – цього року становитиме близько 1,4 млрд євро.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає Європейська правда.

Поульсен позитивно оцінив результати "данської моделі" "– фінансування союзниками виробництва зброї, якої потребує Україна, українськими підприємствами, та закликав розширювати її.

За словами Поульсена, за минулий рік Данія розмістила таких контрактів на 600 млн євро.

"Моя очікування – що цього року ми зможемо інвестувати близько 1,4 млрд євро напряму в українські компанії ОПК. А зроблені висновки також досить амбітні. По-перше, український ОПК працює дуже швидко – порівняно з європейськими компаніями. Вони це можуть робити за місяці, а не роки. А по-друге – це ефективно з фінансової точки зору", – зауважив міністр.

Він висловив сподівання, що до такого формату підтримки України надалі долучиться ширше коло країн.

Раніше стало відомо, що Данія надасть на відбудову України понад $77 млн.

Перед тим повідомлялося, що в Данії відбулася найбільша у Скандинавії виставка оборонної індустрії, й Україна також представила свої розробки.

У липні стало відомо, що Данія надаватиме Україні послуги супутникового зв'язку, необхідні для оборонних дій, через Європейське оборонне агентство.