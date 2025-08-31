Квартальний прибуток китайського конкурента Tesla вперше за три роки впав на 30%

Китайський виробник електромобілів BYD повідомив про перше квартальне зниження прибутку за понад три роки. Так, чистий прибуток найбільшого у світі виробника електромобілів у другому кварталі склав 6,4 млрд юанів ($894,74 млн) – на 29,9% менше, ніж роком раніше, після зростання на 100,4% у першому кварталі.

Про це пише LIGA.net із посиланням на звіт компанії.

Як зазначається, на результати вплинуло уповільнення на внутрішньому ринку й посилення урядового контролю за ціновими війнами у галузі.

Виторг за три місяці, що закінчилися 30 червня, збільшився на 14% – до 200,9 млрд юанів.

За перші пів року цьогоріч чистий прибуток BYD зріс на 13,8% – до 15,5 млрд юанів, а виторг – на 23,3%, до 371,3 млрд юанів. Компанія продала 2,5 млн автомобілів за перші сім місяців року, але цей темп не дозволяє досягти амбітної мети у 5,5 млн автомобілів.

Окрім того, значні знижки в Китаї спричинили зменшення валової маржі до 16,3%, що є найнижчим квартальним показником з 2023 року. Дефіцит оборотного капіталу BYD збільшився до 122,7 млрд юанів щодо червня, а співвідношення боргу до активів зросло до 71,1%.

BYD, на яку припадає майже 80% продажів у Китаї, у липні зіткнулася із падінням продажів автомобілів на внутрішньому ринку третій місяць поспіль, а обсяги виробництва скоротилися вперше за 17 місяців.

Втім, частковою компенсацією стало зростання продажів на закордонних ринках: BYD збільшила поставки до Європи та Південно-Східної Азії.

Раніше повідомлялося, що загальна кількість реєстрацій нових автомобілів американської Tesla в Європі в липні склала 8 837, що на 40% менше, ніж у попередньому році. При цьому китайська BYD зафіксувала 13 503 нові реєстрації в липні, що на 225% більше, ніж торік.

У червні стало відомо, що китайські компанії-автовиробники захопили найбільшу частку електромобілів у Європі за дев'ять місяців, повернувши позиції, втрачені після того, як Європейський Союз запровадив мита минулого року.

До того повідомлялося, BYD Co. вперше продав у Європі більше електромобілів, ніж американська Tesla Inc., – у квітні цього року було зареєстровано 7231 новий акумуляторний електромобіль, що на 169% більше, ніж роком раніше.