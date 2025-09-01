"Нова пошта" за рік збільшила консолідований чистий прибуток майже на 19%

Компанія "Нова пошта" з групи Nova в першому півріччі 2025 року збільшила консолідований чистий прибуток на 18,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,77 млрд грн, а консолідований чистий дохід – на 22%, до 29,83 млрд грн.

Про це свідчить звіт компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, валовий прибуток компанії виріс на 19% порівняно з аналогічним торішнім періодом – до 7,21 млрд грн. Прибуток від операційної діяльності збільшився на 17%, до 3,72 млрд грн.

За другий квартал цього року "Нова пошта" збільшила неконсолідований чистий прибуток на 2,6% порівняно із аналогічним періодом 2024 року – до 905,45 млн грн.

Згідно зі звітністю компанії, виручка у другому кварталі зросла на 22,9% – до 12,71 млрд грн.

За перше півріччя цього року чистий прибуток "Нової пошти" зменшився на 19,6% – до 1,2 млрд грн, тоді як виручка зросла на 22,1% – до 24,57 млрд грн. Зазначалося, що валовий прибуток за перше півріччя збільшився на 30,8% – до 5,06 млрд грн, тоді як операційний – на 45,6%, до 2,44 млрд грн.

На середину цього року "Нова пошта" мала зобов’язання за трьома випусками облігацій серій "E", "F" та "G" відповідно на 995,82 млн грн з погашенням 30 липня цього року, 998,45 млн грн з погашенням 1 червня наступного року та 999,38 млн грн з погашенням 2 травня 2027 року. Ставка за облігаціями "F" та "G" складає 16% річних. В активі компанії вже п'ять погашених випусків облігацій з серпня 2020 року на загальну суму 3,6 млрд грн.

У серпні 2025 року компанія у повному обсязі розмістила облігації серії "H" загальною номінальною вартістю 1 млрд грн після погашення 30 липня облігацій серії "E" на таку саму номінальну суму.

Раніше повідомлялося, що найбільший український приватний поштовий оператор "Нова пошта" планує скоротити до кінця року близько 2900 працівників, або приблизно 10% від загальної чисельності.

Нагадаємо, "Нова пошта" входить до переліку найбільших роботодавців в Україні, у 2024 році вона займала за цим показником шосте місце, забезпечивши роботою понад 27 тис. осіб.

Кінцевими бенефiцiарними власниками компанії є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.