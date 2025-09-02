У Росії частка збиткових компаній стала рекордною за 5 років

Погіршення стану економіки Росії починають відчувати на собі дедалі більше російських компаній. Так, за підсумками січня-червня цього року частка збиткових організацій зросла на 2,3 п.п. і досягла 30,4% – максимуму з 2020 року, коли через пандемію в мінус працювали 35% російських підприємств.

Про це свідчать дані Росстату, передає The Moscow Times.

Згідно з офіційною статистикою, за перші пів року 2025 року 43 тис. організацій отримали прибуток на загальну суму 18,4 трлн руб., тоді як майже 19 тис. компаній прозвітували про збитки, що сукупно перевищили 5 трлн руб.

"У більшості розвинених країн частка збиткових компаній коливається у діапазоні 10-20%. Показник у 30% – це високий рівень, хоча не унікальний для ринків, що розвиваються, в умовах криз. Оптимальною нормою вважається значення не вище за 15-20%", – заявив аналітик Freedom Finance Global Владімір Чернов.

За його словами, поточний показник говорить про системні проблеми з прибутковістю цілої низки галузей.

За даними Росстату, найбільші збитки фіксуються у видобутку вугілля, виробництві та розподілі пари та гарячої води, водопостачанні та водовідведенні, а також у сфері утилізації відходів.

Крім того, серед збиткових – сухопутний пасажирський транспорт та наукові дослідження. У цих галузях у мінусі перебуває до половини компаній і більше.

При цьому зростання збитковості веде до зниження податкових надходжень, падіння інвестиційної активності та підвищення боргового навантаження. Це посилює тиск на банки, які змушені частіше реструктурувати кредити, і на державу, яка підтримує збиткові галузі через субсидії.

Окрім того, це також загрожує зростанням банкрутств і розгоном інфляції, адже компанії, що "вижили", будуть піднімати ціни.

Якщо поточні макроекономічні умови зберігатимуться, частка збиткових підприємств зростатиме. Головний ризик зростання збитковості в тому, що компанії почнуть відкладати інвестиційні проєкти, оновлення обладнання та впровадження технологій. Це вдарить по підрядниках із малого та середнього бізнесу та призведе до ризиків для зайнятості та продуктивності на місцях.

Раніше стало відомо, що зростання російської економіки сповільнюється швидше, ніж передбачав уряд РФ, і це б'є по бюджету, дефіцит якого цього року перевищить план. Спочатку Мінекономрозвитку РФ закладало в прогнози зростання ВВП на 2,5% цього року, але тепер російська влада очікує лише 1,2%. Це у 3,5 раза менше, ніж роком раніше, і навіть нижче, ніж цифра в 1,5% зростання.

До того Центробанк РФ заявив, що російська економіка до кінця поточного року може уповільнити темпи зростання до нуля.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав можливість реалізації ризиків стагнації та рецесії в російській економіці і наказав цього не допустити.

Зі свого боку Центробанк Росії розробляє заходи на випадок погіршення фінансового стану російських банків, які в 2025 році зіткнулися з різким зростанням прострочення за кредитами та падінням прибутків.

До того голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов заявив, що голова проблеми, що збільшуються в цивільній частині економіки Росії, вимагають від російської влади підтримки дедалі більшої кількості галузей, але перевантаженого військовими видатками бюджету на це не вистачить.