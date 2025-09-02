Мораторій від Зеленського: У Податковій відзвітували про зменшення кількості перевірок на третину

Після ініційованого Володимиром Зеленським рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу кількість фактичних податкових перевірок зменшилася майже на третину.

Про це заявила в. о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух, повідомляє пресслужба відомства.

За її словами, у липні податківці провели трохи більше 3,6 тис. фактичних перевірок, а у серпні їх кількість зменшилася до 2,3 тис., за оперативними даними.

"Перевіряємо лише там, де дійсно є найбільші ризики та висока ймовірність порушень. Перевірки також не скасовані для тих субʼєктів, які займаються обігом підакцизних товарів. Визначили близько 80 ризиків", – зазначила Карнаух.

Як повідомлялось, 21 липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу.

Анонсуючи це рішення, голова держави обіцяв, що мораторій передбачатиме "заборону на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу", за винятком ризикових "тіньових" галузей.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд вже затвердив план реалізації цього рішення РНБО. За її словами, Податкова та Митна служба призупиняь більшість перевірок для компаній із низьким ризиком, залишаючи контроль лише у високоризикових сферах – зокрема в обігу підакцизних товарів. Крім того, протягом місяця Держрегуляторна служба разом із міністерствами має підготувати пропозиції щодо дерегуляції й скорочення зайвих дозволів.