Регулятором ринку віртуальних активів в Україні доцільніше визнати Нацбанк, – Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що регулятором ринку віртуальних активів в Україні на перехідний період доцільніше визначити Національний банк.

Про це Гетманцев заявив у коментарі Укрінформу.

За словами Гетманцева, у звичайних умовах регулятором мала б виступати Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

"Проте наразі ми не бачимо достатніх результатів її роботи. З огляду на це комітет вважає більш доцільним доручити регулювання новоствореного ринку Національному банку – принаймні на перехідний період. Хотілося б, щоб розвитком цієї сфери займався орган із необхідним досвідом та можливостями", – зауважив Гетманцев.

Він також наголосив, що ухвалений у першому читанні законопроєкт про легалізацію ринку віртуальних активів передбачає повноцінний механізм фінансового моніторингу.

"Фінансовий моніторинг є невід'ємною частиною законодавства і працюватиме за аналогією з банківським сектором. Жодних відмінностей тут немає, а в окремих моментах навіть умови будуть більш жорсткими", – пояснив Гетманцев.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10225-д, який передбачає легалізацію ринку віртуальних активів в Україні та встановлює базові правила їх оподаткування.

Як повідомлялося, ще у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того ж року його підписав президент Володимир Зеленський. Утім, закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада досі не зробила.

Згідно зі схваленим Комітетом Ради проєктом закону №10225-д, віртуальні активи не є грошима і не можуть використовуватися як офіційний засіб платежу в Україні. Їхній правовий режим близький до режиму рухомого майна з точки зору цивільного права.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як в Україні хочуть оподатковувати криптовалюту