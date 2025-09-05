Росіяни почали купувати в кредит понад 80% автомобілів

У Росії переважна більшість автомобілів тепер продається в кредит – виробники та влада намагається стимулювати попит пільговими ставками. Обсяг автокредитів на купівлю нових машин практично повернувся до рівня 2024 року.

Про це свідчать підрахунки Frank RG та "Автостату" на основі статистики банків-лідерів російського ринку, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, у серпні кількість виданих автокредитів на купівлю нових автомобілів лише на 4% відставала від рівня річної давності, а обсяг – на 5%. При цьому в травні видачі кредитів відставали від минулого року у кількісному вираженні приблизно на 30%.

При цьому продажі машин цього року помітно нижчі, ніж минулого (у серпні – на 18%). Очевидно, частка продажів у кредит сильно зростає: зараз у кредит фізособам продається рекордно висока частка нових автомобілів – понад 80%, а з урахуванням бізнесу – 70%.

За даними агентства "Автостат", у найкращі часи загальна частка продажу нових автомобілів у кредит становила близько 60%, а в погані – падала до 45%.

Як зазначають експерти, за високої ключової ставки – у серпні вона становила 18% – така частка кредитування у продажах виглядає парадоксально, оскільки більшість кредитів видано за пільговими ставками.

Після того, як навесні спад продажів у річному вираженні досяг 28%, а на складах зібралося 500 тис. машин, автовиробники стали пропонувати знижки та субсидувати відсотки за автокредитами. Ставка за ними не перевищує 9-12%, а за деякими – нульова.

Як повідомлялося, в серпні в Росії в продаж надійшов новий семимісний кросовер "Москвич 8", ціна якого стартує від 2,98 млн рублів (близько $37 тис.). Однак через два тижні після початку продажів дилерським центрам вдалося реалізувати лише один автомобіль.

Перед тим стало відомо, що в Росії за пів року накопичилося майже пів мільйона непроданих легковиків – такі запаси дорівнюють чотирьом-семи місяцям реалізації, хоча зазвичай на складах тримають лише двомісячний запас.

На тлі цього влада РФ хотіла збільшити доплати за купівлю російських автомобілів, щоб стримати обвал продажів.

До того повідомлялося, що, незважаючи на держпідтримку та обмеження імпорту автомобілів, найбільший російський виробник "АвтоВАЗ" очікує падіння продажів своїх авто на 30%, порівняно з минулорічними показниками.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.