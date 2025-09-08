Ціни на нафту зростають через можливе посилення санкцій проти Росії, – Reuters

Ціни на нафту в понеділок зросли більш ніж на 1%, частково відігравши втрати минулого тижня, оскільки перспектива нових санкцій щодо російської нафти після нічного удару по Україні переважила заплановане збільшення видобутку ОПЕК+.

Станом на ранок понеділка ціни на еталонний сорт нафти Brent піднімалися на 1,2% – до $66,30 за барель, WTI – також на 1,2%, до $62,62, повідомляє Reuters.

При цьому, минулої п’ятниці обидва бенчмарки втрачали понад 2%, а за тиждень падіння сягнуло понад 3%.

Напередодні учасники угоди ОПЕК+ (країни ОПЕК, Росія та інші союзники) погодили додаткове підвищення видобутку з жовтня, прагнучи відвоювати частку ринку. Водночас темп зростання сповільнюється: вісім країн ОПЕК+ зможуть наростити видобуток на 137 тис. барелів на добу проти близько 555 тис. б/д у вересні та серпні і 411 тис. б/д у липні та червні.

"Покупки активізувалися, адже підвищення виявилося меншим, ніж очікували, а також через слабкі перспективи миру та оцінки, що російська нафта не заповнить ринок", – зазначив аналітик Rakuten Securities Сатору Йошида.

Додаткову підтримку цінам надали очікування жорсткіших американських санкцій проти Росії.

"Ринок підтримає полегшення після скромного кроку ОПЕК+ і технічний відскок, а також припущення про обмежені поставки з Росії", – сказав аналітик Fujitomi Securities Тосітака Тацава.

Напередодні слабкий звіт щодо зайнятості у США тиснув на апетит до ризику та попит на енергоносії, але учасники ринку також відстежують заяви Білого дому про контакти з європейськими лідерами щодо шляхів врегулювання війни.

Раніше повідомлялось, що країни ОПЕК+ домовилися про ще одне збільшення квот на видобуток нафти.