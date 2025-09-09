БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У російському банківському секторі зростає частка проблемних кредитів, – розвідка

У російському банківському секторі зростає частка проблемних кредитів (NPL) на тлі сповільнення економіки.

У корпоративному сегменті на кінець другого кварталу 2025 року NPL піднявся до 10,4% портфеля, а їхній обсяг сягнув $111,9 млрд, збільшившись на $8,6 млрд за квартал, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що вартість кредитного ризику для компаній за три місяці майже подвоїлася. Найбільше погіршення зафіксовано у сфері нерухомості, металургії та вугільній промисловості, де високі ставки тиснуть на бізнес зі спадними доходами.

"Грошей більше немає": Російський бюджет недорахується $145 мільярдів у найближчі три роки

За таких обставин, банки дедалі частіше вдаються до "ризикованих реструктуризацій", відтерміновуючи визнання втрат. Погіршення відбивається і на самих банках: 48 зі 100 найбільших фінустанов знизили фінансові показники у першому півріччі, а 5 із 13 системно важливих банків зафіксували падіння чистого прибутку на 20% і більше.

Попри публічні заперечення центробанку, у липні Мінфін РФ надав приховану підтримку держбанкам на $6,15 млрд із Фонду національного добробуту у формі субординованих кредитів і депозитів, що фактично стало докапіталізацією та вказує на глибші проблеми сектору, додали у Службі зовнішньої розвідки.

Раніше повідомлялось, що Росія витратила на викуп літаків в іноземних власників майже пів трильйона рублів.

Зато в Україні на 65 відсотків рост придбаних нових елітних авто!!
09.09.2025 12:07 Відповісти

