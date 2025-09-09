"Укроборонпром" посів 16 місце в світі за динамікою росту доходу від оборонної продукції. Хто ще увійшов до рейтингу?

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (раніше – "Укроборонпром") за минулий рік отримало $3 млрд доходу, що дозволило посісти 49 місце в рейтингу 100 найбільших оборонних компаній світу.

Про це повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

"У 2024 році оборонна виручка товариства склала понад $3 млрд проти $2,2 млрд у 2023 році. Це дало темп зростання на 36,3%, що значно вище за середньосвітовий показник, який становить 11,2% серед топ-100 оборонних компаній світу", – розповів Сметанін.

Таким чином, "Укроборонпром" посів 49 місце за абсолютним оборонним доходом.

За динамікою росту доходу від реалізації оборонної продукції "Укроборонпром" опинився на 16 місці.

Загальний обсяг військової продукції, виробленої 100 найбільшими оборонними компаніями світу в 2024 році, зріс на 11,2% і склав $661 млрд.







Лідерами з виробництва та продажу озброєння за доходами стали:

Lockheed Martin ($68,4 млрд);

RTX ($43,5 млрд);

CASIC (Китай, $38,7 млрд).

Лідерами за темпами зростання стали:

Anduril (США, +138%);

Askeri Fabrika (Туреччина, +100%);

SES (Люксембург, +93,7%);

NORINCO (+93,6%).

У топ-30 найбільш динамічних компаній світу потрапили представники США, Китаю, Туреччини, Європи та Південної Кореї.

Окрім того, в цьогорічному рейтингу з'явилося кілька компаній, які раніше не входили до сотні, серед них:

GE Aerospace (США) – 23 місце ($6,1 млрд оборонних доходів),

MBDA (Франція) – 27 місце ($5,3 млрд),

Advanced Technology International (США) – 33 місце ($4,7 млрд),

EDGE Group (ОАЕ) – 38 місце ($4 млрд),

SpaceX (США) – 40 місце ($4 млрд оборонних контрактів),

Korea Aerospace Industries (KAI, Південна Корея) – 62 місце ($2 млрд),

Hyundai Rotem (Південна Корея) – 67 місце ($1,7 млрд),

Palantir Technologies (США) – 70 місце ($1,6 млрд),

Askeri Fabrika ve Tersane (Туреччина) – 78 місце ($1,3 млрд),

Makine ve Kimya Endustrisi (MKE, Туреччина) – 80 місце ($1,2 млрд),

Anduril (США) — 93 місце ($0,95 млрд, зростання +138% – найшвидший у світі),

M1 Support Services (США) – 94 місце ($0,9 млрд),

AM General (США) – 99 місце ($0,74 млрд).

Водночас, тільки половина зі 100 найбільших оборонних компаній, а точніше 54 компанії, зросли за минулий рік. Решта показали падіння обсягів доходу.

"Таким чином, Україна стає ключовим гравцем світової оборонної індустрії. За цими цифрами стоїть робота понад 56 тис. зброярів, і я дякую кожному з вас за цей результат", – підкреслив Сметанін.

Раніше стало відомо, що "Укроборонпром" та американська компанія D&M Holding Company підписали документ, який передбачає створення спільного підприємства з виробництва спеціальних хімічних речовин для потреб оборонного сектору. Підприємство буде розташоване в США та виготовлятиме продукцію, яка використовується у виробництві боєприпасів для Сил оборони України.

У травні німецький збройовий концерн Rheinmetall та акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклали Меморандум про співпрацю щодо можливості створення ще одного спільного підприємства.

У червні стало відомо, що "Укроборонпром" домовився про співпрацю з Airbus.