Кожен третій українець минулого року особисто стикався з вимогами хабарів, – дослідження. ІНФОГРАФІКА

Лише 30% громадян України минулого року стикалися з корупційними проявами. 23% з них погодилися на запропоновану корупційну схему, тоді як 68% відмовилися, а 7% повідомили про спробу корупції.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке провела дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Transpsrency International Ukraine.

Опитування вказало на актуальність проблеми корупції, адже переважна більшість українців вважає корупцію масовим явищем – про це повідомили 87% опитаних

Таку думку поділяють усі вікові групи, проте люди старші за 65 років оцінюють її рівень найбільш критично – 90% опитаних. Натомість молодь до 24 років висловлює дещо стриманіші оцінки – у цій віковій категорії на розповсюдженість вказують 81% респондентів.

Порівняно з даними дворічної давнини сьогодні проблема корупції наразі дещо менш актуальна – 81% на тепер проти 88% у листопаді 2023 року.

Погляди на динаміку корупції розділилися: 44% респондентів вважають, що її рівень зріс, 42% – що залишився без змін, і лише 7% українців переконані, що рівень корупції зменшився порівняно з минулим роком.

Найчастіше про зростання корупції повідомляють мешканці сіл (50%), тоді як у середніх і великих містах частка відповідей про зростання корупції нижча.

89% опитаних вважають серйозною проблемою передусім політичну корупцію, 81% – корупцію в бізнесі, і лише 63% позначають побутову корупцію як дуже або скоріше серйозну проблему.

Водночас понад половина українців вважає владу бездіяльною у подоланні корупції (51%), а майже три чверті (73%) переконані, що її подолати цю проблему можна лише завдяки системним реформам.

При цьому третина респондентів (29%) схвально оцінює роботу антикорупційних органів, тоді як 38% не погоджуються з таким твердженням.

Майже половина (48%) опитаних вважають Prozorro ефективним інструментом у зменшенні корупції, і лише 27% не поділяють таку думку.

Водночас у суспільстві поширена думка про неминучість хабарів – 55% вважають, що без них нічого не досягнеш, і загалом респонденти частіше не погоджуються з тезою, що питання у державних установах можна вирішувати без хабаря.

Ставлення до корупційних практик залишається суперечливим: майже половина українців переконані, що хабарі ніколи не можна виправдати, а завжди або в більшості випадків готові виправдати корупцію лише 23% українців.

Ті, хто допускає "побутову корупцію", вважають прийнятними, наприклад, хабарі за якісні послуги у державних медичних (53%) чи освітніх (35%) закладах.

Про можливість дати хабар для уникнення мобілізації згадали лише 15% українців, які допускають корупцію.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції назвало найвразливіші до корупції сфери в Київські області. Зокрема, вони пов'язані з процесами відновлення інфраструктури, публічними закупівлями, земельними питаннями та лісами.

Перед тим Національне агентство з питань запобігання корупції склало "портрет" українського корупціонера. Так, лише 16% серед притягнутих до відповідальності за корупційні злочини є державними службовцями. Більшість корупціонерів – це люди середнього віку без вищої освіти.

хабар (521) дослідження (396) корупція (499)
"лише" 30% стикались і це визнали?! це повний звиздець чи зеленець! в нормальній країні президента, міністра МВС, голову СБУ та голову ДБР за це гнали б сцяними ганчірками! але в нас гідрант і його незамінні мародери і фальсифікатори-опричники яких чіпати не можна бо путін нападе.
показати весь коментар
09.09.2025 19:45 Відповісти
как сказал один прокурор - ещё со школы. Так оно так и есть от шпаргалок до подарков. директриса - учителей заставляет носить с первого до последнего звонка , плюс 20% от их премий вымагает.
показати весь коментар
09.09.2025 19:57 Відповісти
Так усюди вимагають хабарі: пологовий будинок, дит сад, школа, університет, лікарі - давай їм "добровільні" "благодійні внески".
Вбив людину? Не проблема! Заніс хабарі поліції та родичам і вільний.

Усі хабарі течуть на гору на рівень замміністрів, а потім до рук олігархів, що володіють депутатами.
показати весь коментар
09.09.2025 19:59 Відповісти
Нема чому дивуватись . В Україні за корупцію не саджають , тому вона процвітає і процвітатиме далі . Знаю купу прикладів у своєму місті , коли хабарників затримували , але не пам'ятаю щоб хтось з них опинився за гратами . Дивлюсь наприклад - штріха з ВЛК що гріб гроші лопатою , повели в кайданках і понесли валізу грошей яку знайшли у нього вдома ( всьо шо нажито нєпосільним трудом ) , а через пару днів зустрічаю того вже на волі ,, ходить либиться , як ні чому не бувало .
показати весь коментар
09.09.2025 20:11 Відповісти
кожний перший зєліний трускавєцький керуля взагалі не розуміє, про яку корупцію йде мова!
показати весь коментар
09.09.2025 20:40 Відповісти
99% ікономіки в тіні в криміналі
прикольний жарт про 30%

Через вилучення владою 8 млрд Київ шукатиме способи зберегти нинішні тарифи на проїзд, - Кличко

во пі де і много много рас.
Ось тепер мільярди витрачені на зриття острова та два мости туди і виймуть з кишень пенсіонерів і дітей.
показати весь коментар
09.09.2025 20:45 Відповісти
В Украине первый взяточник это государство и те кто сидят возле него. Без его участия не проходит НИ ОДНА ГРИВНА. Живу в Каменец Подольске, пошел делать поверку водяного счетчика, выставили в устной форме счет под 900 гривасей. КОНТОРА ГОСУДАРСТВЕНННАЯ, МОНОПОЛИСТ. На мою просьбу показать прайс-лист на услуги, утвержденный антимонопольным агенством, я был послан на...й. Отвез счетчик в Хмельницкий, там вся услуга обошлась 300 гривен. Разница в ТРИ РАЗА. Люди на одной квартире мают 600 гривен чистого заработка, вся процедура поверки счетчика 15 минут занимает.
показати весь коментар
09.09.2025 20:55 Відповісти
Хабар (від араб. خَبَر‎ - «новина, повідомлення»), заст. базари́нка, басари́нка, або - гроші або інші матеріально цінні речі, які передаються посадовій особі.
показати весь коментар
09.09.2025 21:07 Відповісти

