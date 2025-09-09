Кожен третій українець минулого року особисто стикався з вимогами хабарів, – дослідження. ІНФОГРАФІКА

Лише 30% громадян України минулого року стикалися з корупційними проявами. 23% з них погодилися на запропоновану корупційну схему, тоді як 68% відмовилися, а 7% повідомили про спробу корупції.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке провела дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Transpsrency International Ukraine.

Опитування вказало на актуальність проблеми корупції, адже переважна більшість українців вважає корупцію масовим явищем – про це повідомили 87% опитаних.

Таку думку поділяють усі вікові групи, проте люди старші за 65 років оцінюють її рівень найбільш критично – 90% опитаних. Натомість молодь до 24 років висловлює дещо стриманіші оцінки – у цій віковій категорії на розповсюдженість вказують 81% респондентів.

Порівняно з даними дворічної давнини сьогодні проблема корупції наразі дещо менш актуальна – 81% на тепер проти 88% у листопаді 2023 року.

Погляди на динаміку корупції розділилися: 44% респондентів вважають, що її рівень зріс, 42% – що залишився без змін, і лише 7% українців переконані, що рівень корупції зменшився порівняно з минулим роком.

Найчастіше про зростання корупції повідомляють мешканці сіл (50%), тоді як у середніх і великих містах частка відповідей про зростання корупції нижча.

89% опитаних вважають серйозною проблемою передусім політичну корупцію, 81% – корупцію в бізнесі, і лише 63% позначають побутову корупцію як дуже або скоріше серйозну проблему.

Водночас понад половина українців вважає владу бездіяльною у подоланні корупції (51%), а майже три чверті (73%) переконані, що її подолати цю проблему можна лише завдяки системним реформам.

При цьому третина респондентів (29%) схвально оцінює роботу антикорупційних органів, тоді як 38% не погоджуються з таким твердженням.

Майже половина (48%) опитаних вважають Prozorro ефективним інструментом у зменшенні корупції, і лише 27% не поділяють таку думку.

Водночас у суспільстві поширена думка про неминучість хабарів – 55% вважають, що без них нічого не досягнеш, і загалом респонденти частіше не погоджуються з тезою, що питання у державних установах можна вирішувати без хабаря.

Ставлення до корупційних практик залишається суперечливим: майже половина українців переконані, що хабарі ніколи не можна виправдати, а завжди або в більшості випадків готові виправдати корупцію лише 23% українців.

Ті, хто допускає "побутову корупцію", вважають прийнятними, наприклад, хабарі за якісні послуги у державних медичних (53%) чи освітніх (35%) закладах.

Про можливість дати хабар для уникнення мобілізації згадали лише 15% українців, які допускають корупцію.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції назвало найвразливіші до корупції сфери в Київські області. Зокрема, вони пов'язані з процесами відновлення інфраструктури, публічними закупівлями, земельними питаннями та лісами.

Перед тим Національне агентство з питань запобігання корупції склало "портрет" українського корупціонера. Так, лише 16% серед притягнутих до відповідальності за корупційні злочини є державними службовцями. Більшість корупціонерів – це люди середнього віку без вищої освіти.