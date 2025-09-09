В Україні створили комунікаційний майданчик для банків. Для чого він потрібен?

Державна податкова служба України для зручної комунікації з банками щодо формування та подання стандартного аудиторського файлу SAF-T UA створила окремий комунікаційний майданчик – Google Chat Bank на платформі Google Chat.

Про це йдеться в повідомленні Держподаткової.

Як зазначається, чат створено за результатами робочих зустрічей Держподаткової з представниками Незалежної асоціації банків України з урахуванням специфіки ведення бухгалтерського обліку в банківській сфері.

Зокрема, Google Chat Bank допоможе:

отримувати актуальні консультації та методологічні матеріали від Держподаткової;

оперативно обговорювати проблемні питання з фахівцями Держподаткової та колегами з банківських установ;

брати участь у тестуванні технічних рішень, пов'язаних із формуванням файлу SAF-T UA;

забезпечити коректне впровадження файлу SAF-T UA з урахуванням специфіки обліку в банківських установах та вимог чинного законодавства;

підвищити якість взаємодії з Держподатковою, що сприятиме прозорості та передбачуваності податкових процедур.

Банки можуть приєднатися до чату двома способами: через Електронний кабінет або засобами поштового зв'язку, надіславши до Держподаткової відповідний лист для приєднання.

Раніше стало відомо, що в Україні спростили оскарження рішень та дій органів ліцензування для бізнесу.

До того повідомлялося, за п'ять років роботи "Дії" кумулятивний ефект від запровадження е-послуг сягнув 184 млрд грн економії, оскільки кожна гривня, вкладена в цифровізацію державних послуг, генерує до 160 грн економії.

Наприкінці серпня підприємці в Україні отримали можливість напряму повідомляти про перешкоди у своїй діяльності через віджет "Пульс" на сайті Мінекономіки, а також на порталі електронних сервісів міністерства.