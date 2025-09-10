Після тривалої перерви росіяни знову почали набирати споживчі кредити. Їхній портфель скорочувався з вересня минулого року аж до липня, але в серпні знову виріс.

Про це свідчать дані Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, російські банки за місяць збільшили видачі кредитів готівкою на 5,6%, до 357 млрд руб. Більше половини (189 млрд руб.) видав "Сбєрбанк" і, як зазначається в коментарі голови правління Германа Грефа, "видачі перевищили погашення, і вперше з початку року цей портфель виріс" – на 0,4% за місяць.

"Сбєрбанк" оцінює свою частку ринку споживчого кредитування в 37,7%, і його результат сильно впливає на загальні показники.

Проте з початку року портфель "Сбеєрбанку" знизився на 11,6% "під впливом високих процентних ставок та регуляторних обмежень". Зниження, як і в більшості банків, почалося навіть раніше, у вересні минулого року: зараз портфель споживчих кредитів "Сбєрбанку" на 19%, або 0,8 трлн руб., менше, ніж на піку наприкінці серпня 2024 року. Тоді він становив 4,2 трлн руб., а на початку вересня цього року – 3,4 трлн руб.

Цьому передували півтора року кредитного буму: з січня 2023 року до липня 2024 року портфель споживчих кредитів зріс із 12 трлн руб. до понад 15 трлн руб.

Але підвищення ключової ставки та заходи Центробанку РФ, включно з обмеженням на частку позичок, що видаються закредитованим позичальникам, все ж таки далися взнаки, і тренд розвернувся: видачі та портфель стали скорочуватися. На кінець липня він становив 13,3 трлн руб.

Раніше стало відомо, що більше 10% корпоративних кредитів на 9,1 трлн руб. ($111,93 млрд) у портфелях росыйських банків на кінець червня були "проблемними".

Як повідомлялося, у Службі зовнішньої озвілки України заявили, що в Росії вже з 2026 року отримати кредит у банку чи позику в мікрофінансовій організації зможуть лише офіційно працевлаштовані громадяни з підтвердженим доходом. Відтак, як наслідок – чверть населення РФ втратить доступ до кредитних коштів, а бізнес залишиться без значної частини клієнтів.

До того повідомлялося, що росіяни перед початком нового навчального року взяли рекордну кількість мікропозик на підготовку дітей до школи.

Перед тим стало відомо, що кількість росіян, які звернулися до банків для оформлення іпотечних канікул, у другому кварталі цього року зросла на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.