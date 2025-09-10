Українські металурги закликали відтермінувати CBAM: Через війну інвестувати у модернізацію неможливо

Відтермінування європейського екологічного мита СВАМ є нагальною проблемою для української економіки, адже підприємствам необхідні мільярди євро для модернізації, але війна унеможливлює їх залучення.

Про це операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко розповів у інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Це дуже нагальна для нас проблема. Ми розуміємо потребу модернізації обладнання, щоб перейти в зелену металургію. Але є певні обставини, такі як війна, які не дають змоги зробити це зараз", – зауважив Мироненко.

"Ми дуже вдячні уряду за включення до програми євроінтеграції пункту про відтермінування вимог CBAM для українських виробників. Потрібно відтермінувати їх на час воєнного стану плюс 3-4 роки, щоб ми мали можливість відновитися після війни й розпочати модернізацію", – наголосив операційний директор "Метінвесту".

Він додав, що у компанії є повне розуміння того, що і як треба зробити. Але загалом зелена модернізація наших активів в Україні разом зі спільними підприємствами оцінюється в близько $8 млрд.

Як повідомлялося, раніше у Федерації роботодавців України підрахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування СВАМ, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності – воно може становити $2,8 млрд у 2026 році, і сягнути $3,6 млрд у 2034 році.

Раніше німецьке видання Tagesspiegel писало, що Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України мінімум до 2027 року, але уряд має надіслати офіційний запит. Водночас, наразі такого запиту від української влади немає.