У Росії падає виробництво більшості найважливіших товарів
У Росії в більшості галузей останнім часом фіксується скорочення випуску продукції. Випуск 129 найважливіших видів продукції в мінусі порівняно з минулим роком, і що далі, то вища їхня частка. У січні-квітні їх було 66%, а за підсумками семи місяців уже 73%.
Про це пише The Moscow Times.
За даними Росстату, у січні-липні виробництво було на 0,8% більше, ніж роком раніше. Баланс підтримується за рахунок зростання у невеликій кількості великих секторів (таких як видобуток енергоресурсів, енергетика, судно- та авіабудування).
За підсумками семи місяців у мінусі опинилося виробництво продуктів та напоїв, виробів зі шкіри та текстилю, одягу та взуття, транспортних засобів та шин, меблів та будматеріалів, холодильників та пральних машин, у металургії та іншого.
До третього кварталу промисловість Росії підійшла до межі рецесії, оскільки структурна перебудова російської економіки оголила проблеми з динамікою розвитку цивільних секторів, сильно залежних від ринкових умов. Випуск продукції в цивільних обробних секторах (за винятком нафтопереробки) падав усі сім місяців з початку року.
Моніторинг підприємств, що проводиться Центробанком Росії, показує, що у більшості ситуація погіршується вже рік, а в серпні їхні оцінки опустилися до мінімуму з жовтня 2022 року.
Раніше повідомлялося, що погіршення стану економіки Росії починають відчувати на собі дедалі більше російських компаній. Так, за підсумками січня-червня цього року частка збиткових організацій зросла на 2,3 п.п. і досягла 30,4% – максимуму з 2020 року, коли через пандемію в мінус працювали 35% російських підприємств.
стало відомо, що зростання російської економіки сповільнюється швидше, ніж передбачав уряд РФ, і це б'є по бюджету, дефіцит якого цього року перевищить план. Спочатку Мінекономрозвитку РФ закладало в прогнози зростання ВВП на 2,5% цього року, але тепер російська влада очікує лише 1,2%. Це у 3,5 раза менше, ніж роком раніше, і навіть нижче, ніж цифра в 1,5% зростання.
До того Центробанк РФ заявив, що російська економіка до кінця поточного року може уповільнити темпи зростання до нуля.
Перед цим голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов заявив, що голова проблеми, що збільшуються в цивільній частині економіки Росії, вимагають від російської влади підтримки дедалі більшої кількості галузей, але перевантаженого військовими видатками бюджету на це не вистачить.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль