Харківський "Салтівський хлібзавод" визнали банкрутом, податківці хочуть шукати ознаки фіктивного банкрутства

Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив рішення про визнання ТОВ "Салтівський хлібзавод" (Харків) банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру щодо підприємства строком на 12 місяців.

Про це йдеться в ухвалі від 9 вересня, передає Гвара Медіа.

Як повідомляється, "Салтівський хлібзавод" має борги перед "Торговий будинок "Новаагро" загальною сумою понад 1 млн грн. Зокрема, 30,2 тис. грн становить судовий збір, 72 тис. грн – аванс арбітражному керуючому, а ще понад 1,9 млн грн – основна заборгованість.

У червні 2025 року суд визнав підприємство банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру строком на рік.

Водночас головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області подало клопотання з вимогою перевірити фінансовий стан заводу, надати документи за 2018-2025 роки та відкласти затвердження ліквідаційного балансу до завершення перевірки.

Податківці також наполягають на аналізі можливих ознак фіктивного банкрутства.

Нагадаємо, раніше Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства "Новопокровський комбінат хлібопродуктів" у Харківській області.

Наприкінці серпня повідомлялося, що хлібобулочні вироби в Україні в 2025 році продовжать дорожчати, до кінця року ціни на них можуть зрости ще на 15-20%.